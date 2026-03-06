Amar Karan bleibt beim SV Großefehn

Der SV Großefehn kann auch in der kommenden Saison auf Amar Karan bauen. Der ballsichere Spieler überzeugt nicht nur auf dem Platz mit seinem starken linken Fuß und seiner Zweikampfstärke – auch in der Kabine gibt er als lauteste Stimme und DJ den Takt vor.

Der Kader des SV Großefehn für die Saison 2026/27 nimmt weiter Form an: Auch Amar Karan bleibt dem Verein erhalten. Damit setzt der Klub weiterhin auf einen Spieler, der sowohl sportlich als auch innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle einnimmt.

Karan gilt als ballsicherer Akteur mit einem starken linken Fuß und ausgeprägter Zweikampfstärke – Qualitäten, die ihn auf dem Platz zu einem wichtigen Bestandteil des Teams machen.