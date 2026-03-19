 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Amann setzt seine positive Entwicklung bei den SF Schliengen fort

Beim Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Schliengen hat sich Lukas Amann als Leistungsträger etabliert.

von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:51 Uhr · 0 Leser
Probetraining im Nachwuchs des FC Basel: SF-Flügelspieler Lukas Amann
Probetraining im Nachwuchs des FC Basel: SF-Flügelspieler Lukas Amann – Foto: Helmut Ranft

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Auch weil der 23-Jährige, der für die BZ den 18. Spieltag tippt, einen Makel abgelegt hat.

Auf die Frage, ob er sich an den 21. August 2021 erinnern kann, schießt es aus Lukas Amann heraus: "Natürlich weiß ich das noch. Da habe ich bei meinem ersten Startelfeinsatz in der ersten Mannschaft das 1:0 beim TuS Lörrach-Stetten in der Kreisliga A erzielt." Pure Emotionen habe er empfunden, sagt der 23 Jahre alte Kicker der Sportfreunde Schliengen. Denn: "Den ersten Treffer bei den Aktiven vergisst man nie."

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