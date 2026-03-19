Amann setzt seine positive Entwicklung bei den SF Schliengen fort

Probetraining im Nachwuchs des FC Basel: SF-Flügelspieler Lukas Amann – Foto: Helmut Ranft

Auf die Frage, ob er sich an den 21. August 2021 erinnern kann, schießt es aus Lukas Amann heraus: "Natürlich weiß ich das noch. Da habe ich bei meinem ersten Startelfeinsatz in der ersten Mannschaft das 1:0 beim TuS Lörrach-Stetten in der Kreisliga A erzielt." Pure Emotionen habe er empfunden, sagt der 23 Jahre alte Kicker der Sportfreunde Schliengen. Denn: "Den ersten Treffer bei den Aktiven vergisst man nie."

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