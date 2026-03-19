Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Amann setzt seine positive Entwicklung bei den SF Schliengen fort
Beim Fußball-Bezirksligisten Sportfreunde Schliengen hat sich Lukas Amann als Leistungsträger etabliert.
von Werner Hornig (BZ) · Heute, 19:51 Uhr · 0 Leser
Probetraining im Nachwuchs des FC Basel: SF-Flügelspieler Lukas Amann – Foto: Helmut Ranft
Auch weil der 23-Jährige, der für die BZ den 18. Spieltag tippt, einen Makel abgelegt hat.
Auf die Frage, ob er sich an den 21. August 2021 erinnern kann, schießt es aus Lukas Amann heraus: "Natürlich weiß ich das noch. Da habe ich bei meinem ersten Startelfeinsatz in der ersten Mannschaft das 1:0 beim TuS Lörrach-Stetten in der Kreisliga A erzielt." Pure Emotionen habe er empfunden, sagt der 23 Jahre alte Kicker der Sportfreunde Schliengen. Denn: "Den ersten Treffer bei den Aktiven vergisst man nie."