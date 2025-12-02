Am Ziel festhalten – trotz aller Schwierigkeiten

Nicht wenige hatten die A-Jugend des FC Hürth in der Mittelrheinliga einen schweren Stand als Aufsteiger prognostiziert. Viele rechneten damit, dass es gegen den Abstieg geht. Nicht so Ayoub Boufarra.

Der 17-jährige Neuzugang war von Anfang an überzeugt: Für ihn geht es eher in Richtung obere Tabellenhälfte. Die Qualität der Mannschaft, der Trainer, der Teamwille – und nicht zuletzt sein eigener – seien einfach zu stark. Vor dem Auswärtsspiel beim klaren Favoriten Bonner SC sagte er selbstbewusst: „Da gewinnen wir.“ Und er hätte fast recht behalten: Nach zweimaligem Rückstand erkämpfte sich das Team ein 3:3 – mit zwei Toren von Boufarra.

Der Frechener, der zuletzt bei Hohenlind spielte, weiß genau, was er will, und verfolgt sein Ziel mit Disziplin und unerschütterlichem Optimismus. Sein Traum: der Profifußball. Rückschläge? Für ihn kein Grund aufzugeben. Ein Beispiel: Im vergangenen Winter wollte ihn der FC Hennef für seine Junioren-Bundesligamannschaft verpflichten – doch sein damaliger Verein verweigerte die Freigabe. „Ich war richtig sauer“, sagt Ayoub. „Aber ich kenne viele, die an sowas kaputtgehen. Mich hat es stärker gemacht.“

Im Frühsommer 2023 schlug er dann ein Angebot von Energie Cottbus aus – trotz der Chance auf einen Internatsplatz im Nachwuchsleistungszentrum. Es kam ihm zu plötzlich, war ihm zu weit weg, und die Familie wollte er in dem Alter noch nicht verlassen. Stattdessen entschied er sich zur neuen Saison für den FC Hürth – den Nachbarn seines Heimatorts Frechen – und damit für einen Aufsteiger in die U19-Mittelrheinliga.

Hier möchte der in Köln geborene Deutsch-Marokkaner, der auf beiden Flügeln einsetzbar ist, gegen ältere Spieler Erfahrung sammeln – denn eigentlich könnte er noch in der B-Jugend spielen. „Hürth ist gut für mich“, sagt Boufarra, „auch weil mein Trainer Senan Azizov Ahnung von Fußball hat und genau weiß, wie er uns richtig einsetzt.“

Parallel zur Fußballkarriere macht der 17-Jährige sein Abitur am Frechener Gymnasium. 2024 will er es in der Tasche haben – gemeinsam mit seinen besten Freunden Hamsa Hadzovic und Ilyas Lamhamdi. „Viele in der Schule wissen, dass Ayoub ein sehr guter Fußballer ist“, sagt Hadzovic. „Aber er gibt damit nicht an, er ist eher bescheiden und ruhig.“ Lamhamdi ergänzt: „Bei Ayoub steht der Fußball klar im Mittelpunkt. Ich bin sicher, er zieht sein Ding durch und packt das.“

Dass der FC Hürth für ihn nur eine Zwischenstation ist, daraus macht Boufarra keinen Hehl. Sein nächstes Ziel ist die Junioren-Bundesliga – und danach der Schritt in den Profibereich. Sollte es mit dem Fußball nicht klappen, steht Plan B schon: ein Architekturstudium. Doch auch da ist Boufarra ganz der Optimist: „Aber es wird schon klappen. Glaube mir.“