Am Ziel der Träume angelangt

Vor offiziell 850 Zuschauern haben sich die Fußballer des SV Kirrberg als Vize-Meister der Landesliga Ost am Freitagabend auf dem Kunstrasenplatz in Biesingen gegen den FC Uchtelfangen - Tabellenzweiter der Landesliga Nord - mit 5:2 (1:2) durchgesetzt.

Und dabei war die erste Halbzeit an die Uchtelfanger gegangen. Bereits nach zwei Minuten bediente Janis Pätzold von der rechten Seite aus mustergültig Louis Engel, der zum frühen 1:0 für die Nordsaarländer traf. In der dritten Minute der Nachspielzeit schienen die Uchtelfanger dann endgültig auf die Siegerstraße einzubiegen, als Pätzold für David Kolling den zweiten Treffer auflegte. Extrem wichtig für die Kirrberger war dann der Anschlusstreffer kurz vorm Pausenpfiff: Es lief bereits die sechste Minute der Nachspielzeit, als Mohamed Yakhni mit einem Foulelfmeter an Uchtelfangens Schlussmann Tim Hoffmann scheiterte. Da dieser aber bei seiner Parade zu weit vor seine Linie getreten war, wurde der Strafstoß wiederholt. Und erneut schnappte sich Yakhni den Ball und traf rechts halbhoch hinein zum 1:2 ins Tor. In der zweiten Halbzeit waren dann die Kirrberger nicht mehr aufzuhalten: Henning Zehles läutete mit seinem Tor zum 2:2 eine extrem starke zweite Hälfte der Ostsaarländer ein (50.). Der Rest war eine klare Geschichte: In der 80. Minute brachte Spielertrainer Jan Ruffing einen Freistoßball aus halblinker Position vors Tor, wo Kan Berger per Kopf das viel umjubelte 3:2 gelang. Die beiden weiteren Kirrberger Treffer erzielten dann Marc-Kevin Marx (82.) sowie Ruffing mit einem Schuss aus halbrechter Position ins linke Eck hinein (89.).

"Jetzt wird nur noch gefeiert - und zwar das gesamte Wochenende hindurch. Für uns bedeutet der Aufstieg in die Verbandsliga der größte Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte", jubelte Ruffing. Aufgrund der zweiten Hälfte war es für die Mannschaft um das Kirrberger Spielertrainer-Duo Ruffing/Lars André Kaula ein verdienter Sieg gewesen.