Am Wochenende: Saisonbeginn bei den Herren-Reserven

Am Freitag geht es wieder los: von ambitionierten Zweivertretungen bis zu lokalen Hobbykickern werden Woche für Woche wieder tausende Spieler und weit über einhundert Mannschaften in den insgesamt zehn Ligen bei den Herren-Reserven antreten. 2025 wurde Atert Bissen Meister, der Pokal ging an Drittligist Feulen, das außerdem den Aufstieg in die 2.Klasse schaffte. Die Vorrunde im Pokal der Herren-Reserven ist bereits für das Wochenende des 6.September angesetzt.

Wie bei allen anderen Kategorien auch können bei den Reserven ebenfalls FuPa-Liveticker betrieben werden – wir freuen uns schon auf euren Einsatz und eure Kreativität, bitten aber gleichzeitig um Fairness und eine korrekte Wortwahl, das erleichtert uns allen die Arbeit und spart unnötigen Ärger und Zeitverlust.