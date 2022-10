Am Wochenende beginnt die Futsal-Meisterschaft 1. und 2.Liga starten an diesem Samstag und Sonntag

Die Futsal-Liga beginnt an diesem Samstag nach zwei Pandemie-bedingten Übergangssaisons wieder unter der zuvor gewohnten Form, nämlich nicht mit einer Liga und zwei Bezirken, sondern in zwei verschiedenen Klassen.

Im Oberhaus wird in der Spielzeit 22-23 kein Weg am FC Differdingen 03 vorbeiführen. Der FCD brachte im Sommer bereits Historisches zustande und qualifizierte sich in der Champions League als erste luxemburgische Futsal-Mannschaft für die Hauptrunde, welche Ende Oktober zur Austragung kommt, wodurch es in der nationalen Liga bereits zu einer Spielverlegung gekommen ist.

>> Spielplan Futsal-Liga 1

Für den Titelverteidiger beginnt die Meisterschaft mit einem Derby gegen Progrès Niederkorn, beide Kontrahenten waren am letzten Wochenende im Pokal erfolgreich. Eröffnet wird die 1.Liga bereits am Samstag mit der Begegnung ALSS - Petingen, in der 2.Liga messen sich an dem Tag zum Auftakt Bettendorf und Colmar-Berg.

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten aus dem Mikrokosmos des luxemburgischen Futsals zu berichten. Mit der Amicale Clerf, dem Futsal Nordstad und Sporting Düdelingen werden drei Teams nicht mehr antreten.

Die Meisterschaft in der 1.Liga wird in drei Phasen ausgetragen. Nach einer regulären Saison mit Hin- und Rückrunde spielen die vier Bestplatzierten in Hin- und Rückspielen nochmals gegeneinander an. Aus dieser Runde werden dann die zwei besten die Finalspiele nach dem Modus „best of three“ bestreiten.