Am Winzerkeller steht sehr viel auf dem Spiel

Es ist kein Geheimnis, dass die ambitionierten Wittlicher mit der Saison nicht ganz zufrieden sind. Der erhoffte Aufstieg muss aufgrund zu wechselhafter Leistungen vertagt werden. Für die kommende Spielzeit wird bereits intensiv an einem (noch) stärkeren Kader gebastelt. Nun steht auch fest, dass Marc Arbeck den Verein verlässt – sein neues Ziel ist allerdings noch unbekannt. Zuletzt gelang ein starker Auftritt beim 3:1-Auswärtssieg gegen das Spitzenteam Mülheim-Kärlich. Wittlich-Trainer Fahrudin Kuduzovic ordnet die Lage so ein: „Wir haben seit zwei Monaten nur ein Spiel verloren. Wir sind heiß und fiebern bereits dem Vorbereitungsstart Ende Juni entgegen.“

Personal: Bei Wittlich fällt Ayman Habbouchi aus (Wangenknochen-Schwellung nach einem Kopfball-Zusammenprall). Die Gäste müssen auf Vize-Kapitän Lucas Thinnes (private Gründe), Maximilian Hoffmann (Knieprobleme), Benedikt Haas (Karriereende nach Kreuzbandproblemen) sowie die bereits seit Wochen verletzten Spieler verzichten. Fraglich sind zudem die Einsätze von Tim Thielen (Oberschenkelprobleme) und Dylan Diop (angeschlagen).

SG Schneifel – TuS Kirchberg (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz, Auw bei Prüm)

Ausgangslage: Während die SG Schneifel die Saison auf heimischem Geläuf mit einer ansprechenden Leistung ausklingen lassen möchte, geht es für die Gäste vom Hunsrück am letzten Spieltag noch um wertvolle Punkte. Damit die Kirchberger allerdings noch auf den letzten verbliebenen Abstiegsrang rutschen oder ein Entscheidungsspiel erzwingen müssen, müssten die Konkurrenten aus Schweich und Wissen mindestens unentschieden spielen und Linz parallel gewinnen.

„Der Spieltag wurde von der DJK Auw als Familientag ausgerufen. Es gibt also einen passenden Rahmen zum Saisonabschluss, zu dem wir auch die Kirchberger unabhängig vom Ergebnis einladen. Für uns besteht die Resthoffnung, mit einem Sieg den erwünschten einstelligen Tabellenplatz doch noch zu erreichen“, sagt Stephan Simon, Coach der Vereinigten aus Stadtkyll, Auw, Ormont, Hallschlag, Esch und Feusdorf.

Personal: Samuel Szillat wird im Sommer zurück nach Ostbelgien wechseln. Da der Honsfelder SV den internationalen Transfer zu früh registriert hat, fehlt Szillat nun aufgrund einer fehlenden Spielberechtigung. Außerdem fehlen Khaen Fuchs (privat verhindert) und Philipp Bauer (Kahnbeinbruch).

FC Bitburg – TuS Immendorf (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz, Stadion-Ost)

Ausgangslage: Beide Kontrahenten haben den Klassenerhalt sicher, wollen die Saison aber mit einem Sieg abschließen. Der FCB könnte – je nach Ergebnissen der Konkurrenz – zumindest theoretisch noch auf Platz sieben klettern und damit zwei Plätze gutmachen. „Wir würden definitiv noch gerne die 50-Punkte-Marke knacken und eine Reaktion auf das Hinspiel zeigen, das wir mit einer katastrophalen Leistung 1:2 verloren haben“, betont Fabian Ewertz, Trainer der Bierstädter. Eine Anfrage der Bitburger, das Spiel auf Samstag vorzuverlegen, um einen entspannten Saisonabschluss feiern zu können, lehnten die Immendorfer zu Ewertz’ Bedauern ab.

Personal: Benedikt Häb könnte nach auskuriertem Faserriss wieder zur Verfügung stehen. Sicher zurück im Kader sind zudem Joshua Bierbrauer und Michael Schroeder (beide zuletzt privat verhindert).

VfB Wissen – FV Hunsrückhöhe Morbach (Sonntag, 15.30 Uhr, Dr.-Grosse-Sieg-Stadion, Wissen)

Ausgangslage: Die FV Hunsrückhöhe Morbach ist an der Sieg gefordert. Mit einem eigenen Erfolg könnten die Wissener aus eigener Kraft alles klar machen. Die Gäste aus dem Hunsrück reisen allerdings nicht an, um Geschenke zu verteilen, sondern möchten zum Abschluss der ohnehin starken Rückrunde ein Ausrufezeichen setzen.

„Wir werden das Spiel angehen wie jedes andere auch. Die Ausgangssituation des Gegners interessiert uns dabei relativ wenig. Wir wollen offensiv spielen und die Partie für uns entscheiden. Natürlich wissen wir, dass Wissen sehr unangenehm sein kann, da es dort ums nackte Überleben geht“, erklärt Philipp Frank, Coach der Morbacher, dessen Verbleib über den Sommer hinaus laut Sportlichem Leiter Marcel Lorenz nun endgültig feststeht.

Personal: Lars Klassen und Carsten Conrad (beide zuletzt privat verhindert) kehren in den Kader der Kombination aus Morbach, Monzelfeld, Burgen und Veldenz zurück.

TuS Mosella Schweich – FC Cosmos Koblenz (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz am Winzerkeller, Schweich)

Ausgangslage: Die Mosella hat sich dank einer beeindruckenden Aufholjagd in den vergangenen Wochen die Möglichkeit erarbeitet, den Ligaverbleib am letzten Spieltag aus eigener Kraft zu sichern. Zu Gast ist allerdings der neue Spitzenreiter Cosmos Koblenz. Aufseiten der Schweicher möchte man ein Szenario verhindern, bei dem Cosmos die Meisterschaft feiert und die Mosella gleichzeitig absteigt. „Das Spiel bringt enorme Brisanz mit sich. Wir bereiten uns zwar ganz normal vor, wissen aber, dass wir auf das beste Rückrundenteam treffen. Für uns geht es darum, eine hohe Laufbereitschaft und Leidensfähigkeit an den Tag zu legen. Wir müssen kompakt stehen, aggressiv in den Zweikämpfen sein und die Nerven bewahren“, schwört Thomas Schleimer, Trainer der Mosella, seine Mannschaft auf hochintensive 90 Minuten ein.

Personal: Elias Hansjosten kehrt nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre in den Kader zurück. Ansonsten sind keine Änderungen zu erwarten.

VfB Linz - FSV Trier-Tarforst (Sonntag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz am Kaiserberg)

Info: Wirbel um Oberliga-Zulassung von Cosmos Koblenz

Plötzlich schien sich eine Tür für Rot-Weiss Wittlich zu öffnen, als Nachrücker eventuell noch um den Aufstieg spielen zu können, sofern am Ende der dritte Platz herausspringt. Am Montagabend hatten sich nämlich die Mitglieder des Spielausschusses des Regionalverbands Südwest (FRV) im Rahmen einer Empfehlung dagegen ausgesprochen, Cosmos Koblenz die Oberliga-Zulassung zu erteilen. Hintergrund war das Fehlen von vorgeschriebenen Jugendmannschaften. „Cosmos hat zwar einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung gestellt, den hat der Spielausschuss aber mehrheitlich abgelehnt“, sagte der Spielausschussvorsitzende Lothar Renz gegenüber der Rhein-Zeitung. Donnerstag kam dann das Kommando zurück. „Nach derzeitigem Stand hat der Verein im Laufe der Woche neben der ohnehin schon am Spielbetrieb teilnehmenden A-Jugend zwei weitere Mannschaften gemeldet und erfüllt somit alle Voraussetzungen für eine Zulassung für die Oberliga“, so Renz.