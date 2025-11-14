 2025-10-30T14:25:35.653Z

Patrick Zöllner und seine Tarforster könnten mit einem Sieg den Vorsprung auf Schweich bereits auf elf Punkte vergrößern.
Patrick Zöllner und seine Tarforster könnten mit einem Sieg den Vorsprung auf Schweich bereits auf elf Punkte vergrößern. – Foto: Alfred Mehles

Am Trimmelter Hof kommt’s zum Messen der Besten

Bezirksliga West: FSV Tarforst und Mosella Schweich bestreiten das Topspiel — Schleid will nach Sieg im Nachholmatch nachlegen — Geisfeld wieder auf verlorenem Posten?

FSV Salmrohr – SV Mehring (Samstag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Salmtalstadion, Salmrohr)

