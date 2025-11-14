Am Trimmelter Hof kommt’s zum Messen der Besten

Es ist das Gipfeltreffen schlechthin: Tarforst ist nach 14 Spielen weiter unbesiegt, die Mosella hat acht Mal in Folge gewonnen. Mit einem weiteren Sieg könnte Tarforst auf elf Punkte davonziehen. „Ich erwarte eine Partie auf sehr hohem Niveau, denn es treffen gefühlt zwei Rheinlandligamannschaften aufeinander, die beide mit hohem Tempo und intensiver Zweikampfführung agieren. Wir möchten mit Selbstvertrauen auftreten, dominant spielen und das Tempo hochhalten“, lässt FSV-Trainer Patrick Zöllner durchblicken. Verzichten muss er auf Christoph Nickl, Neil Müller-Adams, Luca Quint, Moritz Hannappel, Luca Heintl (alle verletzt), Elias Raithel, Matthias Finsterwalder (beide studienbedingt) und Nicola Rigoni (Urlaub). Phil Scheuring und Dewran Kunduru aus der A-Jugend kommen hinzu. Schweichs Coach Thomas Schleimer sieht die Ausgangslage so: „Es wird ein enges, temporeiches Spiel, in dem es viele 50:50-Duelle gibt. Die taktische Disziplin wird eine Rolle spielen. Ein Geniestreich eines Individualisten könnte die Partie entscheiden. Doch wir sind bereit.“ Verletzungsbedingt müssen Julius Kalweit, Eliah Dick, Nico Schmitt, Luca Stadfeld und Leo Polinski passen. Adrian Ossen ist im Kurzurlaub. Nach auskurierten grippalen Infekten kehren Elias Hansjosten und Niklas Cillien zurück. Jens Schneider (Knieprobleme) ist fraglich.