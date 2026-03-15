Am Starzelbach keimt Hoffnung: Eichenau dreht Partie gegen Deisenhofen III

Der FC Eichenau (in Schwarz) im Spiel gegen den TSV Gilching II. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Ein Tor in allerletzter Minute hat dem FC Eichenau drei Punkte beim FC Deisenhofen III beschert – wichtige Zähler im Kreisliga-Abstiegskampf.

Ein Lebenszeichen hat der FC Eichenau aus dem Tabellenkeller gesendet. Die Starzelbacher siegten dank eines Last-Minute-Tors von Marco Wex beim FC Deisenhofen III mit 4:3. Zur Pause hieß es noch 0:2 aus Sicht des FCE. Durch den zweiten Saisonsieg gab das Team von Trainer Sebastian Schmeiser die Rote Laterne an Jahn Landsberg ab und verkürzte den Rückstand zum Relegationsplatz auf sieben Punkte, zum rettenden Ufer sind es elf.

Durch zwei Treffer von Florian Bosch (20. und 40.) führten die Gastgeber zur Pause mit 2:0. „Unnötig“, wie Schmeiser befand. „Die Gegentreffer fallen zu einfach.“

Aber bereits in der ersten Spielhälfte stimmten bei den Gästen die Einstellung und die Überzeugung. Nach Wiederbeginn zeigte sich das auch auf der Anzeigetafel. Binnen 20 Minuten drehten Sebastian Preibisch (62.), Mahmadou Dembele (70.) und Nico Stotz per Elfer (82.) den 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung. Finn Adler traf in der 88. Minute zwar noch für die Gastgeber zum Ausgleich. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit setzte Wex mit einer sehenswerten Einzelleistung den Lucky Punch für den FCE. „Wir haben immer dran geglaubt“, freute sich Schmeiser für seine Mannschaft. (Dirk Schiffner)