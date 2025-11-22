Am Sonntag zu Gast beim stärksten Heimteam

Nach der kurzen Erholungsphase durch die Länderspielpause sind die Akkus wieder aufgeladen, die Motivation für den Endspurt vor der Winterpause ist groß. Zum 13. Spieltag in der 2. Bundesliga tritt die SV Elversberg an diesem Sonntag, 23. November, beim Karlsruher SC an. Spielbeginn im BBBank Wildpark ist um 13.30 Uhr.

„Wir haben nach dem Spiel auf Schalke einen Cut gemacht und es gab die Gelegenheit, sich zu erholen. Letzte Woche haben wir am Freitag wieder das Training aufgenommen und seitdem intensive Einheiten gehabt“, sagt SVE-Coach Vincent Wagner: „Es hat Spaß gemacht. Alle sind mit voller Euphorie unterwegs, haben Lust auf die letzten fünf Spiele. Wir haben hier auch noch ein knackiges Programm vor uns.“ Angefangen mit dem Duell in Karlsruhe. Insbesondere im eigenen Stadion wusste der KSC in der bisherigen Saison zu überzeugen. „Rein datentechnisch ist es höchste Hürde, die man derzeit in der 2. Bundesliga nehmen darf“, sagt Wagner. „Karlsruhe stellt die beste Heimmannschaft. Vor allem, wenn sie auf ihre Kurve spielen, können sie mit ihrer Kreativität enormen Druck aufbauen.“ Zuhause hat der KSC fünf seiner bislang sechs Spiele gewonnen und führt damit die Heimtabelle der Liga an.

„Wir wissen, dass es eine Topleistung braucht, um dort etwas mitzunehmen“, sagt Vincent Wagner. „Es kommt ordentlich etwas auf zu, aber wir haben auswärts auch schon gezeigt, was wir können. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag.“ Der Trainer kann dabei nahezu auf denselben Kader wie zuletzt zurückgreifen, lediglich Manuel Feil wird angeschlagen nicht zur Verfügung stehen.