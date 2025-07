Am Sonntag wird eine Invasion erwartet

Am Sonntag dürften freie Parklätze rund um den Sportplatz am Wacken in Schwarzenbach rar gesät sein. Die Kirrberger wollen zu ihrem ersten Spiel der Vereinsgesichte in der Verbandsliga richtig zahlreich in Schwarzenbach aufschlagen. Und einige Kirrberger Anhänger haben sogar bereits angekündigt, zu Fuß das Homburger Stadtderby besuchen zu wollen. Den Schwarzenbacher Verantwortlichen ist zu raten, dass genügend Kaltgetränke geordert werden - damit die erhoffte Fußballparty auch dementsprechend zelebriert werden kann.

Die Kirrberger Generalprobe auf dieses ganz besondere Spiel für den Verein war am vergangenen Sonntag bei der 1:8-Klatsche bei der SG Körprich-Bilsdorf aus der Verbandsliga Süd/West komplett in die Hose gegangen. "Aber vielleicht war das auch genau zum richtigen Zeitpunkt der Schuss vor den Bug, den wir gebraucht haben. Nun wissen wir ganz genau, dass wir in Schwarzenbach viel mehr machen müssen, um von dort etwas Zählbares mitnehmen zu können", sagt Lars Kaula - der auch in dieser Saison zusammen mit Jan Ruffing ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo bildet. Insgesamt sei die Vorbereitung okay gewesen, die Zielsetzung des Aufsteigers in der Runde könne nun nichts anderes als der Klassenverbleib sein. Damit dies gelingt, werde aber nicht nur auf die stimmgewaltige Unterstützung der Anhänger und eine klasse Kameradschaft gesetzt, sondern auch auf einen deutlich verbreiterten Kader - dem einzigen Abgang Pascal Gherram (SF Köllerbach) stehen die sieben Neuzugänge Marc Neu, Hendrik Simon (beide FSV Jägersburg), Akif Said Yilmaz (SVGG Hangard), Dennis Fuss (FC Palatia Limbach), Kenny Kuhn, Arnaud Koelsch sowie Matteo Koch (alle U19 FC Palatia Limbach) gegenüber. Beim SV Kirrberg aktuell verletzt sind Marcel Wagner (Kreuzbandriss), Felix Dejon (Mittelfußbruch) und Alexander Graf (Hüftprobleme).