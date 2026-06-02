– Foto: FC Neenstetten

Der FC Neenstetten hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga A2 Donau/Iller gesichert und steigt in die Bezirksliga auf. Nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen Spielzeiten belohnte sich die Mannschaft von Trainer Alexander Höhne für eine starke Saison. Vorstand Stefan Albrecht sieht vor allem die Entwicklung des Teams und die Arbeit des Trainerstabs als Schlüssel zum Erfolg.

Einen Spieltag vor Saisonende herrscht Gewissheit an der Tabellenspitze der Kreisliga A2 Donau/Iller. Mit 67 Punkten aus 29 Spielen liegt der FC Neenstetten uneinholbar vor dem TSV Bernstadt, der auf 61 Zähler kommt. Die Bilanz von 20 Siegen, sieben Unentschieden und nur zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 91:30 unterstreicht die Dominanz des neuen Meisters. Mit dem Titelgewinn verbunden ist zugleich der Aufstieg in die Bezirksliga. Das Aufstiegsrecht wird der Verein wahrnehmen.

Jubel nach dem Erfolg in Nersingen

Die Feierlichkeiten begannen unmittelbar nach dem entscheidenden Schritt zur Meisterschaft. Wie Vorstand Stefan Albrecht gegenüber FuPa berichtet, stand nach dem Erfolg in Nersingen die vorzeitige Meisterschaft fest. „Als nach dem Erfolg in Nersingen die vorzeitige Meisterschaft feststand, starteten die Feierlichkeiten. Die Mannschaft wurde anschließend im Vereinsheim von den Fans empfangen und es wurde zusammen ausgiebig gefeiert.“

Doch damit ist die Saison noch nicht ganz beendet. Im letzten Heimspiel wartet ein weiterer besonderer Moment. „Am Samstag folgt im letzten Heimspiel die Übergabe des Meisterwimpels und die gemeinsame Saisonabschluss-Meisterfeier mit den Fans.“ Direkt danach geht es für die Mannschaft auf Reisen. „Am Sonntag wird die Mannschaft dann noch nach Mallorca fliegen.“

Vom Vizemeister zum Champion

Dass der Meistertitel gelingen würde, war vor Saisonbeginn keineswegs selbstverständlich. Nach zwei Jahren auf Rang zwei war der Anspruch dennoch klar formuliert. „Nach den vergangenen beiden Spielzeiten, in denen jeweils der 2. Tabellenplatz stand, wollten wir wiederum ganz vorne mitspielen. Man will immer das Maximum herausholen, und dass es mit der Meisterschaft geklappt hat, ist sehr schön.“ Aus diesem Ziel wurde nun Realität. Der Schritt vom Verfolger zum Meister gelang dem Verein eindrucksvoll.

Trainerteam als entscheidender Faktor

Für Stefan Albrecht gibt es einen wesentlichen Faktor für die erfolgreiche Saison. Er hebt insbesondere die Arbeit von Trainer Alexander Höhne hervor. „Der Trainer – Alexander Höhne – hat ein gutes Team geformt und uns den entscheidenden Schritt weitergebracht. Dazu haben alle Jungs, egal ob 1. oder 2. Mannschaft, komplett mitgezogen und die Vorgaben umgesetzt.“ Die Meisterschaft ist damit nicht nur das Ergebnis individueller Qualität, sondern vor allem einer geschlossenen Mannschaftsleistung über die gesamte Saison hinweg.

Klare Spielidee als Stärke

Auch die sportliche Ausrichtung sieht der Vereinsvorstand als wichtigen Baustein des Erfolgs.„Dass die Mannschaft aktiven Fußball mit Ball spielen möchte. Das kombiniert mit der taktischen Ausrichtung und Vorgaben des Trainerteams um Alexander Höhne und Fabian Stumm.“ Die Mischung aus spielerischer Qualität und klaren taktischen Vorgaben prägte die Saison des neuen Meisters und machte den Unterschied im Titelrennen.

Mallorca als Belohnung

Nach einer langen und erfolgreichen Spielzeit darf die Mannschaft dann auch gemeinsam genießen, was sie sich erarbeitet hat. „Die Mannschaft fliegt für drei Tage nach Mallorca.“ Die Abschlussfahrt bildet den Schlusspunkt einer Saison, die für Spieler, Trainer und Fans lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Kader steht bereits für die Bezirksliga

Während die Feierlichkeiten laufen, sind die Verantwortlichen bereits mit Blick auf die kommende Saison einen wichtigen Schritt weiter. „Die Kaderplanungen für die kommende Saison sind abgeschlossen.“ Allerdings muss der Verein einen prominenten Abgang verkraften.„Bis auf unseren Kapitän und Torjäger Jannik Leibing, der die Herausforderung Bayernliga beim FC Gundelfingen angehen wird, hat der komplette Kader für die kommende Saison zugesagt, und es werden Zugänge hinzustoßen.“ Der Verlust des Kapitäns und Torjägers wiegt schwer, gleichzeitig sorgt der weitgehende Erhalt des Kaders für Kontinuität beim Start in der höheren Spielklasse.

Realistische Ziele für die Zukunft

Nach dem Aufstieg richtet sich der Blick bereits auf die Bezirksliga. Die Erwartungen bleiben dabei bewusst bodenständig. „Die Herausforderung Bezirksliga annehmen und schnellstmöglich in der Liga ankommen, um am Ende die Klasse zu halten.“ Nach einer Saison voller Erfolgsmomente geht der FC Neenstetten den nächsten Schritt. Die Meisterschaft ist geschafft, der Aufstieg gesichert – bald beginnt die Vorbereitung auf die Herausforderung Bezirksliga.