Am Sonntag spielen Kehlens Mannschaften in Ratzenried

Ein weiteres schweres Auswärtsspiel steht dem SV Kehlen ins Haus: der TSV Ratzenried ist nach zwei Siegen im Aufwind, während der SV Kehlen die Niederlage aus dem letzten Heimspiel gegen Weingarten noch wegstecken muss.

Mit dem 3:1-Überraschunssieg gegen den Spitzenreiter TSG Ailingen kam Ratzenried vor zwei Wochen wieder in die Erfolgsspur, am vergangenen Sonntag folgte ein -wenn auch mühsamer und eher glücklicher- 3:2-Sieg in Neuravensburg. Damit fand der TSV wieder Anschluss an das hintere Mittelfeld und liegt nun gleichauf mit dem SVK bei 13 Punkten.

Kehlen hingegen sucht das Erfolgserlebnis. Nach dem Mut machenden Unentschieden in Tettnang gab es gegen Weingarten eine herbe Enttäuschung. Die 1:2-Niederlage war unnötig, doch der SVK wachte erst in der Schlussphase nach dem Anschlusstreffer auf. Der vergebene Elfmeter zur Ausgleichschance war dann noch Pech, wie es halt zu so einem Tag passt.