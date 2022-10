Am Sonntag sind beide Mannschaften wieder Auswärts unterwegs.

Unsere Zweite spielt am Sonntag um 13 Uhr in Enzen auf dem Rasenplatz. Enzen hat bisher 7 Punkte aus 7 Spielen geholt und belegen aktuell den 11. Tabellenplatz. Unsere Zweite möchte weiter oben anknüpfen und nach 2 Erfolgreichen Spielen auch den 3 Sieg in Folge holen.