Am Sonntag kommt die DHO und vorher die SG 25

3:2 in Schönau

Nach der unglücklichen Niederlage zum Auftakt wollten die Spieler um Dirk Scheer am Mittwoch-

Abend beim Nachholspiel in Schönau unbedingt punkten. Und das gelang – weitgehend

überzeugend. Was (mal wieder) noch fehlte, war die Verwertung der spielerischen Überlegenheit

und der herausgespielten Chancen in Tore. Allein in der erste Hälfte zählten die zahlreichen

Zuschauer mindestens 4 sogenannte 100%ige. Da konnte man sich schon die Haare raufen. Doch

kurz vor dem Halbzeitpfiff war Yannick Schorn zur Stelle und köpfte zur mehr als verdienten

Führung ein. Nach dem Wechsel mussten die Gastgeber Druck machen. Und das taten sie auch. Mit

Hilfe eines Freistoßes gelang so auch in der 57.Minute der Ausgleich. Nun stand das Spiel auf der

Kippe. Es ging hin und her. Aber eine gute Viertelstunde später war Sven Pohl in der Box präsent

und besorgte die erneute Führung. Und wieder einige Minuten danach jagte Jonas Küpper mit

tollem Schuss das Spielgerät in die Maschen des Schönauer Tores. War's das? Nein. Mit dem

Anschlusstreffer in der 88. Minute und der langen Nachspielzeit wurde es erneut spannend.

Baldrian war angesagt. Dann der Abpfiff – Lauter Jubel in schwarz-weiß.

Nun kommt am Sonntag (15.15Uhr) die Mannschaft aus Derkum/Hausweiler/Ottenheim in die

Kloska-Arena. Wenn wir nachlegen wollen – und das sollten wir – dürfen wir die Blau/Weißen auf

keinen Fall aufgrund ihres Tabellenplatzes einordnen. Im Gegenteil: Gerade gegen uns wollen alle

Teams der Liga sich beweisen. Da ist absolute Konzentration und Motivation gefragt – das wollen

auch die Fans sehen!