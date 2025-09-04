Am Sonntag kommt die DHO und vorher die SG 25

3:2 in Schönau
Nach der unglücklichen Niederlage zum Auftakt wollten die Spieler um Dirk Scheer am Mittwoch-
Abend beim Nachholspiel in Schönau unbedingt punkten. Und das gelang – weitgehend
überzeugend. Was (mal wieder) noch fehlte, war die Verwertung der spielerischen Überlegenheit
und der herausgespielten Chancen in Tore. Allein in der erste Hälfte zählten die zahlreichen
Zuschauer mindestens 4 sogenannte 100%ige. Da konnte man sich schon die Haare raufen. Doch
kurz vor dem Halbzeitpfiff war Yannick Schorn zur Stelle und köpfte zur mehr als verdienten
Führung ein. Nach dem Wechsel mussten die Gastgeber Druck machen. Und das taten sie auch. Mit
Hilfe eines Freistoßes gelang so auch in der 57.Minute der Ausgleich. Nun stand das Spiel auf der
Kippe. Es ging hin und her. Aber eine gute Viertelstunde später war Sven Pohl in der Box präsent
und besorgte die erneute Führung. Und wieder einige Minuten danach jagte Jonas Küpper mit
tollem Schuss das Spielgerät in die Maschen des Schönauer Tores. War's das? Nein. Mit dem
Anschlusstreffer in der 88. Minute und der langen Nachspielzeit wurde es erneut spannend.
Baldrian war angesagt. Dann der Abpfiff – Lauter Jubel in schwarz-weiß.
Nun kommt am Sonntag (15.15Uhr) die Mannschaft aus Derkum/Hausweiler/Ottenheim in die
Kloska-Arena. Wenn wir nachlegen wollen – und das sollten wir – dürfen wir die Blau/Weißen auf
keinen Fall aufgrund ihres Tabellenplatzes einordnen. Im Gegenteil: Gerade gegen uns wollen alle
Teams der Liga sich beweisen. Da ist absolute Konzentration und Motivation gefragt – das wollen
auch die Fans sehen!