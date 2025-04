Spielszene aus dem Hinspiel – Foto: M. St.

Am Sonntag kommt der TuS Dom-Esch ins Sportzentrum

Am Sonntag gastiert der TuS Dom-Esch im Sportzentrum an der Erft in Weilerswist. Die Gäste aus Dom-Esch kommen mit einem 2:0 Sieg am Ostermontag gegen den SSV Eintracht Lommersum im Rücken ins Sportzentrum nach Weilerswist.

Der SSV Weilerswist hingegen hatte am vergangenen Osterwochende Spielfrei, durch den Sieg der Dom-Escher am Ostermontag, das spielfreie Osterwochenende des SSV Weilerswist hat sich der TuS Dom-Esch nun in der Tabelle vor den SSV Weilerswist auf Tabellenplatz 10 geschoben. Allerdings hat der SSV Weilerswist im unteren Tabellendrittel zur Zeit die wenigsten Spiele absolviert. Der SSV Weilerswist hat noch 2 Nachholspiele zuspielen. Das abgebrochene Spiel bei der SG Hellenthal sowie das eine Woche später verschobene Spiel gegen den SV Frauenberg müssen noch nachgeholt werden. Das Nacholspiel gegen die SG Hellenthal wurde auf Freitag, den 09.05.25 19:00 Uhr terminiert, und das Nacholspiel gegen den SV Frauenberg wurde auf Mittwoch den 29.05.25 19:30 Uhr terminiert. Für beide Mannschaften muss am Sonntag sicher das Ziel sein 3 wichtige Punkte gegen den Abstieg einzufahren. Das Hinspiel konnte der TuS Dom-Esch vor eigener Kulisse mit 1:0 für sich entscheiden. Seiner Zeit entschied eine Standardsituation ( Eckball ) die Partie. Am kommenden Sonntag ist kein Favorit auszumachen.