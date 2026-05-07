Am Sonntag kann es soweit sein Verbandsliga +++ Der 1.FC Mühlhausen steht kurz vor dem Oberliga-Aufstieg von red. · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Mühlhausens Kapitän Johannes Bender und der FCM können vielleicht schon am Sonntag über den Oberliga-Aufstieg jubeln. – Foto: Foto Pfeifer

Die Rechnung ist simpel. Gewinnt der 1.FC Mühlhausen am Sonntag sein Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim II (Anpfiff, 15 Uhr) steht er als Aufsteiger fest, wenn tags zuvor der 1.FC Bruchsal nicht beim FV Fortuna Heddesheim gewinnen sollte. Die Meisterschaft wäre dann aber noch nicht fix, da die Heddesheimer als Zweiter theoretisch noch am FCM vorbeiziehen könnten, jedoch unlängst ihren Aufstiegsverzicht öffentlich gemacht haben.

"Natürlich wollen wir so schnell wie möglich alles klarmachen", sagt Steffen Kretz. Der Mühlhausener Trainer darf über die komplette Rückrunde in den höchsten Tönen seine Mannschaft loben: "Wir sind super stabil, spielen richtig guten Fußball, die Leistungen passen einfach komplett." Bestes Beispiel dafür ist der souveräne 2:0-Sieg am Samstag beim viertplatzierten GU-Türk. SV Pforzheim gewesen. "Ich glaube, das ist noch einmal ein sehr wichtiger Schritt gewesen", so Kretz. Der 38-Jährige will, "einfach so weitermachen wie bisher und bis zum letzten Spieltag voll durchziehen." Gegen den Waldhof gibt es obendrein etwas gutzumachen, das 1:3 aus dem Hinspiel war eine von bislang nur drei Niederlagen.