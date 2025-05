Am Sonntag ist der ASV Mettmann in der Zuschauerrolle

Drei Spieltage vor dem Saisonausklang in der Bezirksliga, Gruppe 2, legt der ASV Mettmann noch eine unfreiwillige Pause ein. Hintergrund ist der Rückzug des Dabringhauser TV, der bereits vor dem ersten Spieltag im vergangenen August auf die Teilnahme an der Punkterunde verzichtete. Obwohl am Ende der Saison 2023/24 der Klassenerhalt in trockene Tücher (12. Platz) gebracht wurde. Für die Verantwortlichen war aber schon früh abzusehen, dass der Verein keinen für die Bezirksliga wettbewerbsfähigen Kader zusammen bekommt.