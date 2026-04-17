Am Sonntag im Livestream: 1. FC Viersen empfängt SpVg Odenkirchen In der Bezirksliga, Gruppe 3 benötigt der 1. FC Viersen weiterhin jeden Zähler für den Ligaverbleib. Als Gast kommt am Sonntag die SpVg Odenkirchen mit Viersens Ex-Kurzzeit-Coach Simon Sommer. Bei FuPa könnt ihr live dabei sein. von Sascha Köppen · Heute, 11:41 Uhr · 0 Leser

Führt Kapitän Kevin Weggen den 1. FC Viersen zum Erfolg? – Foto: Diana Horster

Dass der Weg zum Verbleib in der Bezirksliga für den 1. FC Viersen in der Rückrunde durchaus noch steinig werden würde, hatte Trainer Stephan Houben in der Winterpause durchaus nicht verneint, obwohl der Verein sich durchaus prominent verstärkt hatte. Aktuell ist das Team von Hohen Busch durchaus auf einem guten Weg, aber längst noch nicht am Ziel. Platz zehn der Rückrunden-Tabelle bedeutet aktuell aber immerhin den Sprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz, zu Union Nettetal II am rettenden Ufer fehlen aktuell aber zwei Zähler, weil es im direkten Duell am vorigen Sonntag eine schmerzliche 1:4-Niederlage beim Rivalen gab.

Es wird also weiter jeder Zähler benötigt, vor allem dann, wenn nicht bis zum letzten Spieltag gezittert werden soll. Da wären auch drei Punkte am kommenden Sonntag ab 15.30 Uhr daheim sehr willkommen, leicht wird es allerdings keineswegs. Denn mit der SpVg Odenkirchen kommt der Tabellenvierte nach Viersen, der lange sogar ein Kandidat für den Landesliga-Aufstieg war. Odenkirchen lange im Aufstiegs-Rennen Niederlagen gegen Fortuna Dilkrath und TuRa Brüggen Ende März / Anfang April sorgten aber dafür, dass die Chance auf Platz zwei inzwischen nur noch theoretisch ist. Die Mannschaft von Coach Simon Sommer müsste dazu in sechs Spielen noch neun Zähler auf die Sportfreunde Neuwerk aufholen, die zudem noch sieben Partien zu absolvieren haben. Das wird wohl nicht mehr gelingen. Demnach wird sich auf für diese Partie die Frage stellen: Ist die Motivation bei den Viersenern vielleicht größer?