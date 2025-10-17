Am Sonntag gegen offensivstarke Franken

Die SV Elversberg geht als Spitzenreiter in den aktuellen Spieltag, könnte aber am Freitag abgelöst werden. Mit einem Sieg gegen die SpVgg. Greurher Fürth am Sonntag (13.30 URSAPHARM-Arena, Lindenstraße.) kann die SVE die Tabellenführung aber wieder zurück holen.

Für die SV Elversberg geht es nach der Länderspielpause an der heimischen Kaiserlinde weiter. Zum 9. Spieltag dieser Zweitliga-Saison empfängt das Team von Trainer Vincent Wagner an diesem Sonntag, 19. Oktober, die SpVgg Greuther Fürth. Die Partie in der URSAPHARM-Arena wird um 13.30 Uhr angepfiffen.

Das pflichtspielfreie Wochenende hat dabei auch in Bezug auf die Regeneration und das Heranführen von angeschlagenen Spielern an das Mannschaftstraining eine positive Wirkung gehabt. Mit Lasse Günther und Jan Gyamerah sind zwei Spieler, die zuvor gefehlt haben, wieder voll im Training. Bei anderen gibt es mit Blick auf das anstehende Heimspiel gegen Greuther Fürth derweil noch ein kleines Fragezeichen. Klar ist, dass die SVE gegen das Kleeblatt volle Einsatzfähigkeit braucht. „Fürth hat eine routinierte Truppe mit einer ordentlichen Offensivpower. Da wartet auf jeden Fall eine knackige Aufgabe auf uns“, sagt Vincent Wagner.