Am Sonntag gegen Mainz 05 II

Am kommenden Sonntag, den 22. März empfängt der FC 08 Homburg am 25. Spieltag der Regionalliga Südwest die U23 des 1. FSV Mainz 05. Anstoß im Waldstadion ist um 14 Uhr.

Nach zuvor zwei sieglosen Ligaspielen gegen den FC-Astoria Walldorf (0:1) und die Kickers Offenbach (1:1) fuhr den FCH am vergangenen Samstag wieder drei Punkte ein. Beim TSV Steinbach Haiger setzten sich unsere Grün-Weißen nach überzeugender Vorstellung klar mit 4:1 durch. Mit einer Ausbeute von 39 Punkten und einer Bilanz von 10 Siegen, 9 Unentschieden und 5 Niederlagen stehen die Homburger in der Tabelle der Regionalliga Südwest nun auf dem 5. Platz. Zusammen mit dem FSV Frankfurt stellt unser FCH mit 30 Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga. Mit 49 erzielten Toren sind die Grün-Weißen zudem die drittstärkste Offensivmannschaft des Wettbewerbs.

Der Gegner

Mit einem Punkt mehr als unser FCH (40 Punkte) steht die 2. Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 derzeit ein Rang vor den Homburgern auf Tabellenplatz 4. Die bisherige Saisonbilanz der Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Hoffmann: 11 Siege, 7 Unentschieden, 6 Niederlagen. Mit 31 Gegentoren zählen die Mainzer genau wie unsere Grün-Weißen zu den defensiv stabilsten Mannschaften der Liga. Bester Torschütze der Mainzer U23 ist aktuell Fabio Moreno Fell mit 10 Treffern, gefolgt von Yunus Malli mit 8 Toren. Im neuen Jahr holte die zusammen mit Freiberg heimstärkste Mannschaft der Liga bisher zwei Siege zu Hause gegen den TSV Steinbach Haiger (3:1) und den FC Bayern Alzenau (2:0), während man sich den Stuttgarter Kickers (0:1) und der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (1:2) auswärts geschlagen geben musste.

Das sagt der Trainer

„Wie es auch der Tabellenplatz hergibt, wird es ein enges Match werden. Mainz hat eine der besten deutschen U-Mannschaften, da sie sechs Spieler über 23 Jahre in ihrem Team haben, wodurch immer auch viel Erfahrung auf dem Platz steht. Wir müssen zu Hause unser Offensivspiel wieder so umsetzen, wie in den letzten Wochen auf. Dann werden wir auch wieder unsere Tore erzielen“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel.

Die Bilanz

Wettbewerbsübergreifend kam es bisher in der Regionalliga Südwest, Regionalliga West und Oberliga Südwest zu 34 Duellen zwischen unserem FCH und der 2. Mannschaft des 1. FSV Mainz 05: 16 Spiele entschieden die Homburger für sich, 10-mal gingen die Mainzer als Sieger vom Platz, 8-mal kam es zu einem Unentschieden. So auch in der Hinrunde der laufenden Saison: Am 8. Spieltag trennten sich beide Mannschaften im Mainzer Bruchwegstadion mit einem 2:2-Remis. Kurz vor der Pause gingen die Gastgeber in Führung, die sie in der zweiten Halbzeit auf 2:0 ausbauten. Manuel Kober brachte unseren FCH in der 72. Minute auf 2:1 ran, ehe Nico Jörg in der Nachspielzeit noch den Last-Minute-Ausgleichstreffer besorgte.

Den letzten Heimsieg gegen die Mainzer U23 holten unsere Grün-Weißen im Dezember 2024: Am 20. Spieltag 2024/25 feierten die Homburger im letzten Spiel vor der Winterpause einen klaren 4:0-Heimerfolg gegen den Nachwuchs des Bundesligisten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Benjamin Kirchhoff die Gastgeber in der 65. Minute in Führung, ehe Michael Heilig ebenfalls per Kopf nur vier Minuten später auf 2:0 erhöhte. Patrick Weihrauch und Kapitän Mart Ristl schraubten das Ergebnis in der Schlussphase noch zum 4:0-Endstand in die Höhe.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Lukas Hoffmann und Tim Littmann sowie dem weiterhin verletzten Sean Busch müssen die Homburger am Sonntag zudem auf den gelbgesperrten Simon Joachims (5. Gelbe Karte) verzichten. Hinter dem Einsatz des angeschlagenen Nico Jörg (Adduktorenprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Frederic Baum und Miguel Gonçalves hingegen kehren nach abgesessener Gelbsperre wieder in den Kader zurück.

Anstoß unseres Heimspiels am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 II ist um 14 Uhr im Homburger Waldstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Elias Appel