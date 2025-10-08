Am Sonntag feierte das FITOMAT Aidenbach seine große Eröffnung

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, das neue personallose Fitnessstudio auf rund 350 m² zu besichtigen und die modernen Geräte der Marke Matrix auszuprobieren.

Bei Getränken, Snacks und Musik herrschte den ganzen Nachmittag über eine tolle Stimmung.

Das FITOMAT-Team zeigte sich begeistert über die große Resonanz und bedankt sich herzlich bei allen Gästen.

Aidenbach hat nun ein neues Zuhause für Fitness, Gesundheit und Bewegung!