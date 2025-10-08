Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: FITOMAT
Am Sonntag feierte das FITOMAT Aidenbach seine große Eröffnung
Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, das neue personallose Fitnessstudio auf rund 350 m² zu besichtigen und die modernen Geräte der Marke Matrix auszuprobieren.
Bei Getränken, Snacks und Musik herrschte den ganzen Nachmittag über eine tolle Stimmung.
Das FITOMAT-Team zeigte sich begeistert über die große Resonanz und bedankt sich herzlich bei allen Gästen.
Aidenbach hat nun ein neues Zuhause für Fitness, Gesundheit und Bewegung!