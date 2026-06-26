Am Sonntag: der LFL Supercup 2026 auf Verlorenkost

Bissen und Differdingen spielen am Sonntag im Super Cup gegeneinander – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Mehr als nur Fußball: das ist der Supercup 2026 des luxemburgischen Ligaverbandes LFL. Bevor es am Sonntag zum eigentlichen Spiel kommt, kann man am Racing-Stadion „Achille Hammerel“ ab 12 Uhr eine Fanzone besuchen und bei diversen Foodtrucks für sein leibliches Wohl sorgen.

Um 15:15 Uhr wird dann im Rahmen des offiziellen Programms der erste Teil der BGL-Ligue-Mannschaften der Saison 2026/2027 vorgestellt, eine Viertelstunde später, also um 15:30 Uhr ist es dann an der offiziellen Vorstellung der BGL-Ligue-Schiedsrichter für die kommende Saison. Für 15:45 Uhr ist schließlich die offizielle Eröffnung des Supercups 2026 geplant, der Anstoß erfolgt um 16 Uhr. In der Halbzeit wird der zweite Teil der Teams vorgestellt.

So., 28.06.2026, 16:00 Uhr FC Atert Bissen Bissen FC Differdingen 03 Differdingen 16:00 PUSH

In der 2026er Ausgabe des Superpokals stehen sich Überraschungsmeister Atert Bissen und der Tabellenzweite sowie Pokalsieger Differdingen 03 gegenüber. Sportlich wird es eine interessante und voraussichtlich offene Auseinandersetzung zweier Teams sein, die kaum zehn Tage später in der Qualifikation zur Champions bzw. Conference League antreten werden.