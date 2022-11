Am Sonnabend nicht in voller Besetzung U19-Coach des JFV A/O/B/H/Heeslingen muss eventuell auf wichtige Spieler verzichten

Die U19 des JFV A/O/B/H/H empfängt am Sonnabend in der Regionalliga Vorwärts Wacker. Die Partie beginnt um 15 Uhr in Ahlerstedt.

Es macht Spaß, sich mit „Coach Mo“, dem Trainer von Wacker, zu unterhalten - ob nun über den Fußball im Besonderen oder das Leben im Allgemeinen.

Und wenn man ihn - Mohamed Nasrallah - so reden hört über Talent, große Träume, das Scheitern oder auch Werte wie Zusammenhalt und Fleiß versteht man, warum im Sommer so viele Nachwuchsspieler in Hamburg zu ihm wechseln wollten, und warum er als Personaltrainer in den letzten Jahren mit einigen außergewöhnlichen Fussballern zusammen gearbeitet hat.