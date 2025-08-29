Am Schackberg denken sie in Etappen

Der Saisonstart ist geglückt – und wie: Der SV Gonzerath hat sich nach den ersten drei Ligaspielen sowie im Kreispokal keine Blöße gegeben und die Partien allesamt gewonnen. „In Summe ist es ein gelungener Saisonauftakt“, sagt Trainer Tim Schabbach, der den SVG nach der Winterpause der vergangenen Saison von Bernd Reitz übernommen hatte. Weil die Vereinsführung um den Vorsitzenden David Schmitt einige vielversprechende Neuzugänge an Land zog, sind die Erwartungen am Schackberg groß. Namen wie Danny Schömer, Nick Hoff (beide von Bezirksligaabsteiger SG Haag), Lars Klassen (FV Hunsrückhöhe Morbach), Vincenzo Nepi (FV Morbach II), Lukas Schuh (SG Baldenau) sowie die beiden Talente Mats Klingel und Noah Herlach stehen für Qualität. „Alle unsere Neuzugänge sind integriert und sehr gut aufgenommen worden. Das sind nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich gute Jungs, die bislang durchweg einen guten Eindruck hinterlassen haben. Alle sind einsatzfähig und auf einem guten Weg. Wir haben durch sie eine noch bessere Dynamik in der Truppe“, unterstreicht Schabbach die neue Qualität in seinem Team.