Am Schackberg denken sie in Etappen

Der Saisonstart ist geglückt – und wie: Der SV Gonzerath hat sich nach den ersten drei Ligaspielen sowie im Kreispokal keine Blöße gegeben und die Partien allesamt gewonnen. „In Summe ist es ein gelungener Saisonauftakt“, sagt Trainer Tim Schabbach, der den SVG nach der Winterpause der vergangenen Saison von Bernd Reitz übernommen hatte. Weil die Vereinsführung um den Vorsitzenden David Schmitt einige vielversprechende Neuzugänge an Land zog, sind die Erwartungen am Schackberg groß. Namen wie Danny Schömer, Nick Hoff (beide von Bezirksligaabsteiger SG Haag), Lars Klassen (FV Hunsrückhöhe Morbach), Vincenzo Nepi (FV Morbach II), Lukas Schuh (SG Baldenau) sowie die beiden Talente Mats Klingel und Noah Herlach stehen für Qualität. „Alle unsere Neuzugänge sind integriert und sehr gut aufgenommen worden. Das sind nicht nur fußballerisch, sondern auch charakterlich gute Jungs, die bislang durchweg einen guten Eindruck hinterlassen haben. Alle sind einsatzfähig und auf einem guten Weg. Wir haben durch sie eine noch bessere Dynamik in der Truppe“, unterstreicht Schabbach die neue Qualität in seinem Team.
Wen der Trainer noch auf der Rechnung hat Wie geht der neue Trainer mit der gestiegenen Erwartungshaltung um? „Wir wissen, dass diese gerade durch die Neuzugänge extrem hoch ist, aber wir tun gut daran, das gar nicht so an uns ranzulassen. Kastellaun und Biebertal sind auch sehr stark, und Strimmig ist immer ein unangenehmer Gegner. Wir wollen unseren Job machen, arbeiten seit der ersten Vorbereitungswoche inhaltlich sehr hart an allen relevanten Themen“, berichtet Schabbach.
