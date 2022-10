Am Samstag zweites Heimspiel in dieser Woche SV Elversberg: VfL Osnabrück kommt an die Linde

Vier Tage nach dem DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Bochum geht es für die SV

Elversberg erneut in der heimischen URSAPHARM-Arena weiter. An diesem

Samstag, 22. Oktober, ist in der 3. Liga der VfL Osnabrück zu Gast an der

Kaiserlinde, Spielbeginn in der URSAPHARM-Arena (Lindenstr., Spiesen-Elversberg) ist um 14.00 Uhr.

Für die Mannschaft von Trainer Horst Steffen gilt es nun, das Pokal-Spiel abzuhaken und

den vollen Fokus wieder auf das Geschehen in der 3. Liga zu richten. „Es ist

irgendwo normal, dass ein bisschen Frust nachhängt, wenn du das Gefühl

hattest, ein solches Spiel auf deine Seite ziehen zu können“, sagt SVE-

Innenverteidiger Marcel Correia rückblickend auf den DFB-Pokal gegen

Bochum: „Aber Fakt ist auch: Wenn dein nächstes Spiel schon ein paar Tage

später folgt, muss der Blick zeitnah in diese Richtung gehen. Das ist auch bei

uns der Fall. Die Liga ist elementar.“ Am Samstag erwartet Correia gegen den

Tabellen-13. eine harte Aufgabe. „Wir spielen Woche für Woche gegen

unangenehme Gegner, die uns die Punkte abnehmen wollen, genau das

erwarte ich jetzt auch. Osnabrück hat qualitativ eine starke Truppe, die auch

letztes Jahr eine gute Runde gespielt hat. Wir müssen uns auf ein hartes Spiel

einstellen.“

Trainer Horst Steffen sieht das genauso. „Es ist eine ganz wichtige Aufgabe,

dass wir nach dem Pokal-Spiel jetzt an diesem Samstag wieder ganz klar sind“,

sagt der Coach: „Osnabrück ist eine gute Mannschaft, die sich in ihrem System

gefunden hat. Sie haben torgefährliche Spieler in ihren Reihen, haben auch ein

solides, erfahrenes Mittelfeld mit laufstarken, spielstarken und intelligenten

Fußballern auf dem Platz.“ Dabei hat Horst Steffen nicht nur das Sportliche,

sondern auch die SVE-Fans im Blick. „Unsere Zuschauer haben uns am

Dienstag super unterstützt, auch nach dem Spiel, als sie direkt auf die Liga

umgeswitcht sind. Das war enorm. Dementsprechend ist es auch ein Ansporn

und Anspruch an die Mannschaft zu zeigen, dass wir da sind, dass sich die Fans

auf uns verlassen können und wir Vollgas geben.“ Im Heimspiel am Samstag

wird die SVE dabei neben den Langzeitverletzten auch ohne Thore Jacobsen

(Gelb-Sperre) und Kapitän Kevin Conrad (Wadenprobleme) auskommen

müssen.