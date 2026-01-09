Am Samstag steigt der REWE CUP in Espenau Ab 17 Uhr geht es los Verlinkte Inhalte REWE-Cup TSG Sandershausen Homb./Udenh. SG Calden/M. Espenau + 5 weitere

Alle Jahre wieder ist es soweit: Am 10.01.2026 steigt unser traditioneller REWE Cup in der Sporthalle an der Goethestraße in Espenau!

Unser Planungsteam hat erneut alles gegeben, um die Top-Teams der Region für ein packendes Hallenturnier zusammenzubringen – und wir finden: Das ist mehr als gelungen! Neu im Teilnehmerfeld sind diesmal die SG Hombressen/Udenhausen und die SG Ahnatal, die gemeinsam mit der SG Calden/Meimbressen, TSV Ihringshausen, TSV Holzhausen, TSV Immenhausen sowie unserem Team und dem Titelverteidiger aus Sandershausen um die Hallenkrone kämpfen.

Ein großer Dank geht wieder an Christian Prell - dein REWE Markt in Espenau für die Unterstützung bei unserem Turnier! Der Ball rollt ab 17 Uhr in zwei 4er-Gruppen. Anschließend geht es in der KO-Phase um den Einzug ins Finale und den Sieg beim REWE Cup 2026. Neben dem Hallenzauber ist natürlich in gewohnter Form für das leibliche Wohl im Foyer gesorgt. Ab 20 Uhr haben wir mit DJ Markus die perfekte Unterstützung für eine lange Partynacht an Board.