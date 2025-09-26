„Am Samstag muss es einfach scheppern!“

Der seit elf Spielen sieglose Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld gastiert bei Aufsteiger Wacker München – und muss eigentlich dreifach punkten.

Die Lage für den Fußball-Landesligisten TSV Eintracht Karlsfeld spitzt sich immer weiter zu. Am Samstag (14 Uhr) gastiert der Tabellenvorletzte der Landesliga Südost beim Aufsteiger FC Wacker München. Ein weiteres erfolgloses Wochenende darf sich die Eintracht kaum noch leisten. „Wir wissen natürlich, was die Stunde geschlagen hat. Das ist ein brutal wichtiges Spiel“, sagt Trainer Florian Beutlhauser.

Während Karlsfeld das Siegen verlernt hat und mittlerweile seit elf Spielen auf einen Dreier wartet, konnte Wacker zuletzt beim SV Dornach (5:2) ein Erfolgserlebnis feiern und die direkten Abstiegsplätze verlassen. Armando Tischer, der torgefährlichste Wacker-Akteur in dieser Saison (sechs Treffer), schnürte einen Doppelpack. Nach ihrem dritten Saisonsieg rangieren die Münchner nun drei Punkte vor der Eintracht auf Rang 15. „Deswegen müssen wir am Samstag unbedingt etwas mitnehmen – am besten drei Punkte, sonst wird es langsam wirklich düster“, betont Beutlhauser.

Unter der Woche wurde die Klatsche gegen Unterhaching II (0:7) intensiv aufgearbeitet. „Wir waren mit unserer Einstellung nicht zufrieden. Bei den Gegentoren nach Standards haben wir uns viel zu leicht hergegeben. Da haben wir deutliche Worte gefunden“, so Beutlhauser.

Für Hoffnung sorgt die verbesserte Personallage. Co-Trainer und Torjäger Christoph Traub ist nach überstandener Krankheit zurück im Training und soll am Samstag wieder auflaufen können. Auch Lukas Paunert und Markus Huber sind einsatzfähig. „Das sind sehr wichtige Spieler für uns. Ihre Rückkehr gibt uns Zuversicht, dass wir etwas holen können“, sagt Beutlhauser. Innerhalb der Mannschaft stimme es, „aber wir müssen es jetzt auch auf den Platz bringen“.

Für die Eintracht bedeutet das: Kompromisslose Einstellung, maximale Laufbereitschaft und ein klarer Fokus auf defensive Stabilität. Spielerisch wird gegen den Mitaufsteiger, den der in Dachau gut bekannte Fabian Lamotte trainiert, sicher nicht alles gelingen, doch die Basis muss stimmen. „Wir haben uns eingeschworen. Wir brauchen einfach eine Top-Einstellung, damit wir wieder in die Spur kommen“, so Beutlhauser. Und fügt kämpferisch an: „Am Samstag muss es einfach scheppern.“