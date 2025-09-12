Am Samstag live: SC Verl zu Gast bei der TSG Hoffenheim II – die wichtigsten Infos vorab

„Ich bin nicht so unruhig. Unsere Dominanz im Spiel und die Torchancen sind ja da. Jetzt müssen wir es nur noch in Punkte ummünzen“, sagt SCV-Trainer Tobias Strobl vor dem schweren Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim Tabellenzweiten TSG Hoffenheim II.

Die wichtigsten Informationen vor dem Anstoß

Ausgangslage: Nach dem MSV Duisburg bekommen es die Verler mit einem weiteren Aufsteiger zu tun. Hoffenheim verfüge über „unglaubliche individuelle Qualität für die 3. Liga“, habe ein breites Spektrum an spielerischen sowie taktischen Möglichkeiten und verfüge über einige Unterschiedsspieler. „Das wird für uns ein dickes Brett.“

Selbstreflexion: Der SC Verl geht mit Rückenwind aus dem mit 5:1 gewonnen Westfalenpokalspiel beim Landesligisten BV Bad Lippspringe in die Partie und hat die Länderspielpause zur Selbstreflexion genutzt. „Wo waren wir gut, wo weniger? Da haben die Jungs selbst einige Anker gesetzt. Wir wissen, dass nicht viel fehlt, wir müssen nur bei einigen kleinen Sachen noch etwas drauflegen“, sagt Strobl

Personal: In Hoffenheim, gespielt wird im Dietmar-Hopp-Stadion, muss aus der Stammelf Niko Kijewski ersetzt werden. Der Kapitän hatte gegen Duisburg eine umstrittene Gelb-Rote Karte gesehen, seine Position als Linksverteidiger wird Michel Stöcker einnehmen. Marco Mannhardt (muskuläre Probleme) sowie die langzeitverletzten Fabian Wessig Alem Japaur fehlen ebenso.

