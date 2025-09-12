 2025-09-10T07:23:22.987Z

Der SC Verl wartet nach vier Saisonspielen noch auf den ersten Sieg. Einen neuen Anlauf unternimmt die Strobl-Elf in Hoffenheim. Hier gibt es die Partie live.
Am Samstag live: SC Verl zu Gast bei der TSG Hoffenheim II – die wichtigsten Infos vorab

Nach vier Spielen in der 3. Liga wartet der SC Verl immer noch auf seinen ersten Saisonsieg. Doch die Überzeugung, das Richtige zu tun, ist beim Sportclub nach wie vor vorhanden.

„Ich bin nicht so unruhig. Unsere Dominanz im Spiel und die Torchancen sind ja da. Jetzt müssen wir es nur noch in Punkte ummünzen“, sagt SCV-Trainer Tobias Strobl vor dem schweren Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) beim Tabellenzweiten TSG Hoffenheim II.

Die wichtigsten Informationen vor dem Anstoß

Ausgangslage: Nach dem MSV Duisburg bekommen es die Verler mit einem weiteren Aufsteiger zu tun. Hoffenheim verfüge über „unglaubliche individuelle Qualität für die 3. Liga“, habe ein breites Spektrum an spielerischen sowie taktischen Möglichkeiten und verfüge über einige Unterschiedsspieler. „Das wird für uns ein dickes Brett.“

Selbstreflexion: Der SC Verl geht mit Rückenwind aus dem mit 5:1 gewonnen Westfalenpokalspiel beim Landesligisten BV Bad Lippspringe in die Partie und hat die Länderspielpause zur Selbstreflexion genutzt. „Wo waren wir gut, wo weniger? Da haben die Jungs selbst einige Anker gesetzt. Wir wissen, dass nicht viel fehlt, wir müssen nur bei einigen kleinen Sachen noch etwas drauflegen“, sagt Strobl

Personal: In Hoffenheim, gespielt wird im Dietmar-Hopp-Stadion, muss aus der Stammelf Niko Kijewski ersetzt werden. Der Kapitän hatte gegen Duisburg eine umstrittene Gelb-Rote Karte gesehen, seine Position als Linksverteidiger wird Michel Stöcker einnehmen. Marco Mannhardt (muskuläre Probleme) sowie die langzeitverletzten Fabian Wessig Alem Japaur fehlen ebenso.

Verfolgen Sie das Auswärtsspiel des SC Verl hier im Liveticker

