Am Samstag in Berburg: Kings of Penalty

Manche werden die entsprechenden Werbe-Banner in den vergangenen Wochen bereits auf FuPa gesehen: das Berbuger „Kings of Penalty“-Turnier steht unmittelbar bevor!

Kondition und Fitness werden am Samstag in der In der Streetwheels-Arena sicherlich nicht überstrapaziert werden: beim bekannten Elfmeter-Turnier wird „nur“ vom Punkt geschossen, Anlaufen für die Schützen, Hechten und Parieren (oder auch nicht) für die Torhüter sind die sportlichen Aufgaben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.