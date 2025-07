Am Samstag um 15 Uhr bestreitet das Drittligateam des 1. FC Saarbrücken sein erstes Testspiel im Rahmrn des Trainingslagers im württembergischen Ilshofen. Um 15 Uhr geht es für die Manns haft von Trainer Alois Schwartz gegen den 1. FC Normannia Gmünd aus Schwäbisch Gmünd. Bereits einwm Tag nach der Ankunft sollen alle Spieler, die mitgereist sind, eingesetzt werden. Die Begegnung findet im Stadion des TSV Ilshofen an der Aspacher Str. statt. Auch die bislang bekannt gegeben Neuzugänge werden eingesetzt. Am kommend3n Freitag um 14 Uhr wird es an gleicher Stelle einen weiteren Test gegen den bayerischen Regionalligisten Würzburger Kickers geben. Bedauerlicherweise wurden die an Trainer Alois Schwartz gestellten Fragen hinsichtlich Personal und Gegner von der Pressestelle des 1. FC Saarbrücken nicht beantwortet und es gab auch keine entsprechende Pressemitteilung, so dass unsere User auf den gewohnten Vorschau-Umfang erneut verzichten müssen. Wir werden nach dem Spiel den Kontakt zum Trainer suchen und am Abend berichten.