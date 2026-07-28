Am Samstag beginnt die neue Saison!

Meister Bissen und Vize Differdingen werden von den Experten wieder ganz oben erwartet – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Ziel: Neuaufbau

FuPa-Einschätzung: Mit einem verkleinerten und stark umgekrempelten Kader will Niederkorn die verkorkste Vorsaison vergessen machen. Ob das gelingt ist die Frage, denn zu den ganz Großen gehört der FC Progrès vorerst wohl nicht mehr.

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Ziel: Klassenerhalt

FuPa-Einschätzung: Ist Hesperingen der Absteiger Nummer 1? Mit einer satten Hypothek von minus zwölf Punkten und einer Transfersperre durch die FIFA geht man in die neue Spielzeit. Bei der vorhandenen Konkurrenz käme der direkte Klassenerhalt einem Wunder gleich.

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Ziele: Klassenerhalt und Aufbau einer Mannschaft, die langfristig in der Nationaldivision spielen kann

FuPa-Einschätzung: Läuft alles nach Plan, wird der nicht unmögliche Weg zum Klassenerhalt aber aufgrund der Konkurrenzsituation und zu erwartenden Enge der unteren Tabellenhälfte lang und schwer.

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Ziel: Schnell in der BGL Ligue Fuß fassen

FuPa-Einschätzung: Mit der Erfahrung eines Stefano Bensi an der Seitenlinie und seinen Kontakten und damit verbundenen Transfers könnte Rümelingen sich im Oberhaus halten, wenngleich es nicht einfach wird.

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Ziel: Den Klassenerhalt mit attraktivem Fußball schaffen

FuPa-Einschätzung: Der Überraschungsaufsteiger wird seiner Linie der vergangenen Jahre treu bleiben und dadurch alles andere als Kanonenfutter während seiner Premierensaison sein.

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Ziel: Klassenerhalt

FuPa-Einschätzung: Wie für alle Aufsteiger dürfte auch für Wiltz der Klassenerhalt weder ein Ding der Unmöglichkeit noch eine Selbstverständlichkeit werden, dies aufgrund der ähnlich starken Konkurrenz.

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Anmerkung: FuPa hat alle Vereine aus dem Oberhaus zu ihren Zielen angeschrieben, erhielt aber nur von deren sechs eine Rückantwort. Zu denen anderen haben wir uns auf öffentlich zugängliche Informationen für unsere Einschätzung gestützt. Nicht alle Clubs haben sich zudem ausführlich zu ihren Favoriten auf die Spitzenplätze geäußert, z.T. weil sie dies auch nicht wollten, was durchaus verständlich sein sollte. Die „Einschätzung durch die Konkurrenz“ ist aus diesem Grund nicht bei allen Teams aufgeführt.

* Hesperingen wurden wegen Lizenzverstößen zwölf Punkte abgezogen. Zudem unterliegt man noch einer Transfersperre durch die FIFA.