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Ligavorschau
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Am Samstag beginnt die neue Saison!
Nordderby eröffnet die Spielzeit 2026-2027 am Samstag, Partien von Bissen und Strassen verlegt
von Paul Krier · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser
Meister Bissen und Vize Differdingen werden von den Experten wieder ganz oben erwartet – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)
FuPa-Einschätzung: Als amtierender Meister wird Bissen sich an eben jenem Titel für die neue Spielzeit messen lassen müssen. Doch es ist gleichzeitig die ominöse zweite Saison nach dem Aufstieg. Zwar kann man den FC Atert nicht im Abstiegskampf erwarten, doch ein langer Europapokalsommer und fehlende Erfahrung auf diesem Niveau könnte im Herbst eventuelle Spätfolgen nach sich ziehen. In einer solchen Phase wird man erst wirklich sehen können, wo die Reise hingeht. Das Potenzial, wieder unter die ersten fünf zu kommen, ist aber da.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Unsere Befragung ergab, dass quasi jeder Konkurrent den FC Atert um die oberen Plätze mitspielen sieht.
FuPa-Einschätzung: Dass der Vizemeister die oberen Ränge und den internationalen Wettbewerb anstreben dürfte, sollte auch ohne offizielle Bestätigung dieser Ziele keine Überraschung darstellen. Die ernüchternden Auftritte im Europapokal und von Trainer-Rückkehrer Resende getätigten Aussagen ließen aber darauf schließen, dass noch nicht alles in der Vorbereitung so klappte wie geplant. Immerhin konnte der FCD mit Corentin Jean noch einen Topstürmer zu sich lotsten.
Einschätzung durch die Konkurrenz: alle Vereine, die FuPa Angaben zu den erwarteten Spitzenteams zukommen ließen, sehen Differdingen mit oben dabei.
FuPa-Einschätzung: In Mondorf bleibt man vorsichtig mit einer konkreten Zielsetzung, was durchaus der Vereinsphilosophie entspricht, wie Präsident Christian Strasser bereits vor den Europapokalspielen im Exklusivinterview erklärte. Auch Neu-Trainer Forkel bat um Geduld bei der Entwicklung. Die erwähnten beherzten internationalen Auftritte lassen aber erahnen, dass Mondorf eine wichtige Rolle im Rennen um die oberen Plätze spielen wird.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Dies sieht auch die Konkurrenz so. Vier von sechs Clubs sehen die Badestädter ganz oben mitmischen.
Ziel: Mannnschaft kollektiv und Spieler individuell weiterentwickeln
FuPa-Einschätzung: Wegen eines reduziertem Budgets und Aufgebots sowie einigen Stammspielern, die den Verein verlassen haben, ist man in Düdelingen vorsichtig mit einer konkreten Zielsetzung. Der verjüngte Kader könnte F91 eine ähnliche Rolle zukommen lassen wie Jeunesse in der letzten und auch neuen Saison.
Einschätzung durch die Konkurrenz: immerhin ein Düdelinger Ligakonkurrent sieht die Mannschaft von Trainer Lombardelli um den Titel mitspielen.
FuPa-Einschätzung: Mit dem bereits vor einem Jahr eingeläuteten Projekt „2030“ und damit verbunden dem Aufbau einer jungen und mit jungen einheimischen Talenten gespickten Mannschaft sollte das mitgeteilte Ziel des Rekordmeisters ein realistisches sein.
FuPa-Einschätzung: Mit einem neuen Trainer und einem verkleinerten und umgebauten Kader wagen die Hauptstädter einen Neuaufbau, der die Basis eines langfristigen Plans sein soll. Ein Mittelfeldplatz dürfte durchaus drin sein.
FuPa-Einschätzung: Brechen nicht alle Dämme, wird sich für Käerjeng die Weisheit der schweren zweiten Saison nach einem Aufstieg kaum bewahrheiten. Zu solide ist der Club aufgestellt, zu stark scheint das Aufgebot so dass das selbst ausgegebene Ziel keine Utopie darstellt.
Einschätzung durch die Konkurrenz: Bei unserer Umfrage sieht sogar ein anderer Verein Käerjeng um die internationalen Startplätze mitspielen.
FuPa-Einschätzung: Das Ziel Klassenerhalt bedeutet in Hostert, so schnell wie möglich Abstand zur Gefahrenzone zu gewinnen. Mit einem mutigen Trainer Marco Martino an der Seitenlinie kann dies durchaus gelingen.
FuPa-Einschätzung: Unter Neu-Trainer Dean Léen möchte man etwas offensiver agieren. Ob man in die obere Tabellenhälfte vorrücken kann, wird auch davon abhängen, ob man seinen kleinen Kader ohne viele Ausfälle durch die Saison bringen kann.
FuPa-Einschätzung: Mit einem verkleinerten und stark umgekrempelten Kader will Niederkorn die verkorkste Vorsaison vergessen machen. Ob das gelingt ist die Frage, denn zu den ganz Großen gehört der FC Progrès vorerst wohl nicht mehr.
FuPa-Einschätzung: Ist Hesperingen der Absteiger Nummer 1? Mit einer satten Hypothek von minus zwölf Punkten und einer Transfersperre durch die FIFA geht man in die neue Spielzeit. Bei der vorhandenen Konkurrenz käme der direkte Klassenerhalt einem Wunder gleich.
FuPa-Einschätzung: Mit der Erfahrung eines Stefano Bensi an der Seitenlinie und seinen Kontakten und damit verbundenen Transfers könnte Rümelingen sich im Oberhaus halten, wenngleich es nicht einfach wird.
FuPa-Einschätzung: Wie für alle Aufsteiger dürfte auch für Wiltz der Klassenerhalt weder ein Ding der Unmöglichkeit noch eine Selbstverständlichkeit werden, dies aufgrund der ähnlich starken Konkurrenz.
Anmerkung: FuPa hat alle Vereine aus dem Oberhaus zu ihren Zielen angeschrieben, erhielt aber nur von deren sechs eine Rückantwort. Zu denen anderen haben wir uns auf öffentlich zugängliche Informationen für unsere Einschätzung gestützt. Nicht alle Clubs haben sich zudem ausführlich zu ihren Favoriten auf die Spitzenplätze geäußert, z.T. weil sie dies auch nicht wollten, was durchaus verständlich sein sollte. Die „Einschätzung durch die Konkurrenz“ ist aus diesem Grund nicht bei allen Teams aufgeführt.
* Hesperingen wurden wegen Lizenzverstößen zwölf Punkte abgezogen. Zudem unterliegt man noch einer Transfersperre durch die FIFA.