Am Samstag: Auftakt der Hallenmeisterschaft der Frauen

Die Hallenmeisterschaft der Frauen birgt ab und zu verstecke Hinweise, die Aufschlüsse über den Entwicklungsstadiums des Frauenfußballs in Luxemburgs Vereinen zulassen. So tritt der FC Orania Vianden z.B. in der Halle an, obschon man nach langen Jahren für die Außensaison 2025/2026 kein Team mehr anmeldete. Die Damen-Abteilung des Clubs aus der Touristenhochburg existiert also noch.

Man sei mittlerweile in der Lage, Mädchen und Frauen durchgehend in allen Kategorien außer der U17 zu betreuen, so dass sie den Verein im Verlaufe ihrer Entwicklung nicht mehr verlassen müssen. Die verantwortliche Koordinatorin Cheryl Offermann erklärte auf der erwähnten Website dazu z.B., dass es wichtig sei, „dass Mädchen ihren Verein nicht verlassen müssen, nur weil eine Altersklasse fehlt. Wir wollen, dass Frauenfußball für jedes Mädchen zugänglich ist, und zwar dauerhaft.“

Einen eigenen Weg verfolgte der CS Sanem in den letzten Jahren: ein Damen-Team war in unregelmäßigen Abständen bei der Hallenmeisterschaft dabei, seit dieser Saison spielt man erstmals auch im regulären Ligabetrieb mit. Erst kürzlich veröffentliche das Portal suessemjetaime.lu eine interessante Reportage über die Entwicklung des Mädchen- und Frauenfußballs beim CS Sanem.

Nach drei Jahren Abwesenheit steht auch Luxemburgs Topverein Racing Union Luxemburg wieder auf der Meldeliste. In der Gruppe A spielt man am Sonntagvormittag in Rümelingen gegen sechs Gegner, darunter die Liga-Konkurrentinnen aus Bettemburg. Wie uns Cheftrainerin Elodie Martins erklärte, würden die Hauptstädterinnen eine „Espoirs“-Mannschaft, also im Prinzip eine U21 bzw. ein Nachwuchsteam, ins Rennen schicken. Die 1.Mannschaft würde sich voll und ganz auf die Außensaison in der 1.Liga konzentrieren.

Los geht das Turnier am Samstag um 15 Uhr mit der Vorrundengruppe D, die in Rodange stattfindet. Am Sonntag spielen die Gruppen A und C jeweils um ab 9 Uhr in Rümelingen bzw. Munsbach und die Gruppe B tritt am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr in der Sporthalle des Josy-Barthel-Stadions in Luxemburg-Stadt an. Die 2.Runde, für die sich die drei Ersten pro Gruppe sowie die drei besten Gruppenvierten qualifizieren, ist für das Wochenende des 24. und 25.Januar angesetzt. Am 7. oder 8. Februar findet das Finalturnier statt. Alle Partien und die Möglichkeit, sich Liveticker zu reservieren, findet man unter diesem Link.

