Markus Schwirzinger hat entschieden, sein Traineramt bei den Frauen des SV Kirchberg i. W. im Sommer abzugeben – Foto: Bernhard Enzesberger

Am Saisonende: Schwirzinger gibt Kirchberg-Abschied bekannt Der Chefanweiser der SVK-Damenmannschaft geht im Sommer nach vier Jahren von Bord

Beim SV Kirchberg im Wald neigt sich eine prägende Ära dem Ende zu: Frauen-Cheftrainer Markus Schwirzinger hat angekündigt, seine Tätigkeit nach Abschluss der aktuellen Saison zu beenden. Seit 2021 prägt der 53-Jährige die Entwicklung der Mannschaft maßgeblich – zunächst als Co-Trainer unter Marcus Biller, später als Chef an der Seitenlinie. In dieser Zeit gelang den Kirchbergerinnen der bemerkenswerte Durchmarsch von der Bezirksoberliga bis in die Bayernliga, ein sportlicher Höhenflug, an dem Schwirzinger großen Anteil hatte.

Für den Trainer, der zuvor im Herrenbereich bei der SpVgg Teisnach tätig war, selbst war die Entscheidung dennoch ein wohlüberlegter Schritt, wie er erklärt: "Seit der Saison 2021/2022 bin ich im Trainerstab der Damenmannschaft aktiv. Es wird nun Zeit, dass bei der Mannschaft neue Impulse gesetzt werden — sei es im Training oder auch bei den Ansprachen. Deswegen habe ich mich entschieden, zum Saisonende meine Trainertätigkeit zu beenden. Bis dahin werde ich weiterhin engagiert trainieren und alles geben, um das Ziel, den Landesliga-Klassenerhalt, zu erreichen.“





Die Verantwortlichen im Verein würdigen seine Arbeit ausdrücklich. Abteilungsleiterin und dritte Vorsitzende Kerstin Winter hebt hervor, welch nachhaltigen Einfluss Schwirzinger hatte: