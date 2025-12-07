Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Markus Schwirzinger hat entschieden, sein Traineramt bei den Frauen des SV Kirchberg i. W. im Sommer abzugeben – Foto: Bernhard Enzesberger
Am Saisonende: Schwirzinger gibt Kirchberg-Abschied bekannt
Der Chefanweiser der SVK-Damenmannschaft geht im Sommer nach vier Jahren von Bord
Beim SV Kirchberg im Wald neigt sich eine prägende Ära dem Ende zu: Frauen-Cheftrainer Markus Schwirzinger hat angekündigt, seine Tätigkeit nach Abschluss der aktuellen Saison zu beenden. Seit 2021 prägt der 53-Jährige die Entwicklung der Mannschaft maßgeblich – zunächst als Co-Trainer unter Marcus Biller, später als Chef an der Seitenlinie. In dieser Zeit gelang den Kirchbergerinnen der bemerkenswerte Durchmarsch von der Bezirksoberliga bis in die Bayernliga, ein sportlicher Höhenflug, an dem Schwirzinger großen Anteil hatte.
Für den Trainer, der zuvor im Herrenbereich bei der SpVgg Teisnach tätig war, selbst war die Entscheidung dennoch ein wohlüberlegter Schritt, wie er erklärt: "Seit der Saison 2021/2022 bin ich im Trainerstab der Damenmannschaft aktiv. Es wird nun Zeit, dass bei der Mannschaft neue Impulse gesetzt werden — sei es im Training oder auch bei den Ansprachen. Deswegen habe ich mich entschieden, zum Saisonende meine Trainertätigkeit zu beenden. Bis dahin werde ich weiterhin engagiert trainieren und alles geben, um das Ziel, den Landesliga-Klassenerhalt, zu erreichen.“
Die Verantwortlichen im Verein würdigen seine Arbeit ausdrücklich. Abteilungsleiterin und dritte Vorsitzende Kerstin Winter hebt hervor, welch nachhaltigen Einfluss Schwirzinger hatte:
"Wir sind ihm sehr dankbar für die Zeit bei uns und haben ihm maßgeblich die positive Entwicklung der Damen zu verdanken. Wir sind nun auf der Suche nach jemanden, der unsere Spielertrainerin Sophie Riepl an der Linie unterstützt.“
Mit dem angekündigten Abschied endet nicht nur eine erfolgreiche Phase, sondern beginnt zugleich ein neuer Abschnitt für die Frauen des SV Kirchberg. Während Schwirzinger seine Mannschaft noch einmal voller Einsatz durch den Saisonendspurt führt, richtet der Verein den Blick bereits nach vorne — auf die Suche nach frischen Impulsen.