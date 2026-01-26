Am Rande einer Niederlage: TSV Gilching-Argelsried trotzt Bayernliga-Topteam remis ab

Der Bezirksligist hatte den Aufstiegsaspiranten am Rande einer Niederlage. Zwei umstrittene Elfmeter wurden nicht gegeben.

Die Hausherren zeigten eine ganz starke Leistung. „Dabei mussten einige erneut durchspielen“, betonte Rodenwald, der die eine oder andere personelle Absage erhalten hatte. „War aber nichts Schlimmes dabei“, versicherte der Coach.

Nach dem 3:3 (1:1) am Sonntag hagelte es Komplimente für den TSV Gilching -Argelsried. Die Bezirksliga-Fußballer hatten den hochfavorisierten Bayernliga-Aufstiegsaspiranten TSV 1882 Landsberg in ihrem zweiten Testspiel der Winter-Vorbereitung – und das binnen weniger als 30 Stunden – am Rande einer Niederlage gehabt. „Davon können wir uns zwar nichts kaufen, aber für das Selbstvertrauen ist es schon gut“, sagte Gilchings Trainer, Christian Rodenwald.

Den unglücklichen Rückstand durch ein halbes Eigentor (28.) steckte der Außenseiter schnell weg: Nur drei Minuten später egalisierte Daniel Yordanov nach starker Vorarbeit von Maximilian Karl. Nach der Pause drehten die Gilchinger auf ihrem Kunstrasen noch mehr auf. Rohdiamant Jomarcio Augusto köpfte das 2:1 (61.), Gianmauro Masella legte unter Mithilfe des Landsberger Keepers sogar noch das 3:1 für die Gastgeber nach (75.).

„Wir waren mindestens gleichstark wie der Gegner“, sagte Rodenwald. In der Schlussphase glich der Bayernligist allerdings glücklich durch einen Doppelschlag innerhalb einer Minute noch aus. „Wir hätten zudem noch zwei Elfmeter bekommen müssen, dazu wurde ein Tor umstritten aberkannt“, sagte Rodenwald.

Tags zuvor hatte sein Team einen verdienten Sieg gegen die SpVgg Kammerberg aus der Bezirksliga Nord gefeiert. Maximilian Hölzl und Augusto trafen für die Gilchinger (30., 83.), Justin Fauland gelang nur noch der Anschlusstreffer für die Gäste aus Kammerberg (85.). „Ein absolutes Glückstor, den trifft er in seinem Leben nur einmal so“, kommentierte Rodenwald den Fallrückzieher-Treffer der SpVgg. Die Niederlage seiner Mannschaft konnte Fauland damit aber nicht verhindern.