Am Osterwochenende steigt nur eine Partie in der Fußball-Landesliga

Verschiedener könnten die Vorzeichen, unter denen die beiden Kontrahenten in dieses Spiel gehen, nicht sein.

Während die Gutmadinger als Vorletzter in höchster Abstiegsgefahr stecken, dürfen die Gäste weiter vom Aufstieg in die Verbandsliga träumen. Und das als Aufsteiger. Zwar mussten der FCP jüngst eine überraschend deutliche 1:4-Niederlage beim FC Singen einstecken, doch an der eindeutigen Favoritenrolle ändert sich dadurch nichts.

Mit 48 Zählern liegt die Mannschaft von Trainer Patrick Anders auf Rang zwei. Davor thront nur noch der FC RW Salem mit 52 Punkten, allerdings bei einem Spiel mehr. Die Gutmadinger kommen in dieser Saison einfach nicht richtig in die Gänge, Coach Andreas Holdermann attestierte in der Vergangenheit auch und gerade den Leistungsträgern, nicht ihr ganzes Potenzial ausschöpfen zu können. Gegen Pfaffenweiler sollte sich das schleunigst ändern, sonst bleibt das Osternest leer.