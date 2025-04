Am Ostermontag geht es in Kleve um den Kreispokal

„Ein schöööner Tag“ – den Beginn dieses Ohrwurms kennen am Niederrhein auch Pilstrinker. Der Kreis Kleve/Geldern, Gastgeber TSV Weeze und die Issumer Brauerei Diebels haben im Vorfeld die Weichen dafür gestellt, dass sich die beteiligten Mannschaften und die Besucher auf einen gelungenen Ostermontag freuen dürfen.

Erstmals nach langer Zeit gibt’s wieder Kreispokalsieger. Diese werden ab 12 Uhr im Weezer August-Janssen-Sportzentrum ermittelt. Los geht’s mit dem Finale der Frauen, in dem die Rollen klar verteilt sind. Niederrheinliga-Tabellenführer SV Walbeck trifft auf die Viktoria aus Winnekendonk, die in die Landesliga absteigt. Dieses Duell gab’s zuletzt am vergangenen Sonntag. Da siegte der SV Walbeck mit 5:0 – ein ähnliches Ergebnis ist auch diesmal zu erwarten. Parallel findet auf dem Nebenplatz das Spiel um Platz drei zwischen dem Bezirksligisten DJK Twisteden und dem Landesligisten Siegfried Materborn statt.

Goch könnte die Rotationsmaschine anschmeißen

Um 14 Uhr wird das Spiel um Platz drei der Männer angepfiffen. Bezirksligist DJK Twisteden trifft auf den A-Liga-Tabellenzweiten Uedemer SV – der Sieger qualifiziert sich ebenso wie die beiden Finalisten für die erste Runde um den Niederrheinpokal. Danach wird’s richtig spannend. Ab 16 Uhr fordert A-Liga-Spitzenreiter TSV Weeze im Endspiel den Bezirksliga-Tabellenführer und designierten Landesligisten Viktoria Goch heraus. Eine Überraschung ist nicht ausgeschlossen, zumal Viktoria-Coach Daniel Beine wahrscheinlich im Hinblick auf das Meisterschaftsspiel gegen Verfolger FC Neukirchen-Vluyn (Freitag, 25. April) den einen oder anderen Leistungsträger schonen wird.

Der Eintritt ist frei, Essen und Trinken gibt’s auch – jetzt müssen nur noch die Fußballfreunde für eine entsprechende Kulisse sorgen. Der Brauerei-Diebels-Kreispokal geht in der kommenden Saison in die nächste Runde. „Wir planen eine langfristige Zusammenarbeit“, sagt Holger Tripp, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses.