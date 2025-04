❗️ Am Ostermontag gegen die SGSE❗️

Am morgigen Ostermontag empfängt unser FC Union Heilbronn im Rahmen des 27. Spieltages die SG Sindringen/Ernsbach um 15:00 Uhr in der heimischen ERBE-Arena.

Unsere ADLER verloren trotz einer starken erster Hälfte zwar das vergangene Auswärtsspiel mit 3:1 in Pfedelbach, können aber weiterhin auf eine starke Heimserie setzen, denn seit Beginn der Rückrunde ist man in allen Pflichtspielen ungeschlagen. Zuletzt schlug der FCU die TSG Öhringen auf heimischen Rasen mit 2:1 und möchte im Verlauf der Saison noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle hochspringen. Mit einem Sieg könnten die ADLER nicht nur im günstigsten Fall auf den fünften Platz springen, sondern den Rückstand auf die SGSE auf drei Punkte verkürzen und den vierten Platz in den Blick nehmen. Hierzu bedarf es allerdings einer ähnlichen Energieleistung wie gegen Öhringen. Auf geht’s Union!

Fotograf: Klemens Schaika