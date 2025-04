Am Ostermontag: Finaltag im Sparkassen-Kreispokal MG-VIE live

Am Ostermontag richtet der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen wieder seinen traditionellen Kreisendspieltag aus, den inzwischen eine Reihe anderer Kreise so oder ähnlich für sich auch übernommen hat. Wurden die Finalspiele nach erfolgter Qualifikation für den Niederrheinpokal früher teilweise noch nicht einmal ausgespielt, so hat dieser Wettbewerb am Niederrhein in den vergangenen Jahren doch eine deutliche Aufwertung erfahren.