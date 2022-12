Viktoria Waldenrath/Straeten war eine Nummer zu groß für den VfJ Ratheim. – Foto: Daniel Frenken

Am Ohof schwindet die Hoffnung Kreisliga A Heinsberg: Im Nachholspiel der Kreisliga unterliegt Schlusslicht VfJ Ratheim deutlich mit 1:4 gegen den SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten und beendet die Hinrunde mit mageren vier Punkten. Der Klassenerhalt in der Rückrunde würde bereits einem Wunder gleichen.

Der VfJ Ratheim überwintert in der Kreisliga A auf dem letzten Tabellenplatz. Die letzte Möglichkeit, die rote Laterne an den SC Wegberg abzugeben, war die Nachholbegegnung gegen den SV Waldenrath/Straeten, die allerdings beim deutlichen 1:4 vertan wurde. Somit bleiben die Ohofer bei mageren vier Punkten auf dem Konto stehen. Lediglich einen Sieg konnte die Mannschaft von Trainer Sven Ingendorn in der gesamten Vorrunde verbuchen – für den Klassenerhalt ist das deutlich zu wenig. Es muss also schon ein kleines Fußballwunder geschehen, sollten die Ratheimer tatsächlich auch noch in der kommenden Saison im Kreisoberhaus bleiben.

Ohne Top-Torjäger Nick Camps mussten die Gastgeber am Sonntag auflaufen, wodurch die Offensive natürlich erheblich geschwächt war, was sich im Verlauf der Partie dann auch zeigen sollte. Dass die Mannen vom Ohof unbedingt das Spiel gewinnen wollten, war vom Anpfiff an zu merken, doch immer wieder schlichen sich kleine Fehler im Spiel ein. Die Gäste aus Waldenrath waren spielerisch überlegen und warteten auf sich bietende Möglichkeiten, denn man wusste, dass „der Gegner im Abstiegskampf ja mit dem Rücken zur Wand stand“, wie Waldenraths Trainer Maik Honold nach der Partie sagte.

Wirkungstreffer vor der Pause Es war noch keine Viertelstunde vergangen, da besserten die Waldenrather ihr ohnehin gutes Torekonto auf. Nach Vorarbeit von Tim Scheuvens freute sich Johannes Jansen über seinen ersten Saisontreffer (14.). Die Gäste hatten auch in der Folgezeit das Spielgeschehen im Griff, ließen aber einige gute Möglichkeiten fahrlässig liegen. Eine davon hatte Lars Dahlmanns, der aber am starken Ratheimer Torhüter Tim Küppers scheiterte (32.). In der 35. Minute musste der VfJ Ratheim dann auch noch mit Cem Gökce den einzigen nominellen Stürmer verletzt vom Platz nehmen. Eine kleine Vorentscheidung fiel dann noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nachdem die Ratheimer Hintermannschaft den Ball nicht konsequent aus der Gefahrenzone herausbekam, nutzte Johannes Jansen die Situation aus, und traf mit seinem zweiten Tor an diesem Tag zum 2:0 für Waldenrath/Straeten. Die 2:0-Führung war Waldenraths Coach Maik Honold allerdings zu wenig: „Wir hätten zur Pause schon deutlich höher führen müssen. Bei diesem Resultat stand Ratheim immer noch ein Hintertürchen offen."