Foto: SGM Göttelfingen/Baisingen

Ein Spieltag vor dem Saisonende steht die SGM Göttelfingen/Baisingen uneinholbar an der Tabellenspitze der Kreisliga B3 Nordschwarzwald. Nach einer intensiven Spielzeit krönt das Team seine Leistung mit dem vorzeitigen Titelgewinn. Trainer Marcel Mensch blickt auf die Erfolgsfaktoren einer eingeschworenen Gemeinschaft zurück und visiert für das kommende Jahr den Klassenerhalt an. Gejubelt wird auch bei der zweiten Mannschaft der SGM, sie gewann die Meisterschaft der Kreisliga B Reserve.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft löste bei den Spielern und Verantwortlichen der SGM Göttelfingen/Baisingen tiefe Emotionen und großen Jubel aus. Direkt nach dem entscheidenden Schritt ging die Mannschaft zum feierlichen Teil über und machte die Nacht zum Tage.

Trainer Marcel Mensch schildert gegenüber FuPa die ersten Stunden des Triumphs: „Wir haben direkt auf dem Sportplatz in Rohrdorf gefeiert und sind anschließend noch nach Baisingen ins Sportheim und haben bis in die Nacht hinein gefeiert. Am morgigen Mittwochabend geht's bis einschließlich Samstag weiter, da haben wir dann die offizielle Meisterfeier inklusive Rundenabschluss.“

Die nackten Zahlen an der Tabellenspitze einer starken Liga

Ein Blick auf die Tabelle untermauert den verdienten Erfolg ein Spiel vor dem Ende der Runde. Nach 24 absolvierten Partien weist die SGM Göttelfingen/Baisingen uneinholbare 53 Punkte auf. Mit einer Bilanz von 16 Siegen, fielen fünf Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 72:31 steht das Team ganz oben. Die Konkurrenz im Kampf um die Spitze war dabei enorm dicht. Der VfL Hochdorf belegt nach 23 Spielen mit 48 Punkten (15 Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen; 62:37 Tore) den zweiten Platz, gefolgt vom SV Fischingen, der mit ebenfalls 48 Zählern aus 23 Partien (15 Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen; 56:30 Tore) den dritten Rang einnimmt.

Angesichts dieses engen Rennens hatte der Trainer stets volles Vertrauen in sein Aufgebot. „Die Liga war enorm stark mit sechs Mannschaften, die echt eng beieinander sind, aber ich weiß, was in der Mannschaft steckt, und habe zu keinem Zeitpunkt gezweifelt. Der Wiederaufstieg war das klare Ziel“, betont Marcel Mensch.

Unbändiger Wille und professionelle Impulse im Training

Den Ausschlag im packenden Meisterrennen gab letztlich die Konstanz und die unbedingte Einsatzbereitschaft, die die Mannschaft in jeder Woche auf den Platz brachte. Auch die Bereitschaft, zusätzliche Einheiten abseits des normalen Spielbetriebs zu absolvieren, zahlte sich im Verlauf der Monate vollends aus.

Marcel Mensch analysiert die wesentlichen Säulen des Erfolgs wie folgt: „Dass wir jede Woche Vollgas gegeben haben und einfach ein eingeschworener Haufen sind, der sich mehr als gut versteht. Auch das Extra-Training mit unserem Athletiktrainer oder Torspielertrainer wurde positiv angenommen.“

Das funktionierende Kollektiv steht über dem Einzelnen

Neben den fußballerischen und physischen Qualitäten überzeugte die Mannschaft durch den Zusammenhalt, der von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Auf dem Rasen agierten die Spieler als geschlossene Einheit, in der persönliche Eitelkeiten keinen Platz fanden. Auf die Stärken seines Kaders angesprochen, findet der Coach deutliche Worte: „Dass sich jeder für jeden freut und die Mannschaft über einzelnen Spielern steht.“

Pläne für die Sonneninsel und die Vorfreude auf die neue Liga

Nach den erfüllten Pflichten im harten Ligabetrieb rückt für die Meistermannschaft bald die traditionelle Belohnung in den Vordergrund, um die erfolgreiche Spielzeit gemeinsam ausklingen zu lassen. Zudem steht die sportliche Zukunft in der Kreisliga A bereits felsenfest.

„Die Jungs wollen wohl gemeinsam nach Mallorca, wie ich rausgehört habe, aber was 100 % Fixes gibt es noch nicht“, verrät der Trainer die anstehenden Reiseideen. Dass das Team das Aufstiegsrecht wahrnehmen wird, ist für alle Beteiligten eine Selbstverständlichkeit. Marcel Mensch bestätigt die Entscheidung kurz und voller Vorfreude: „Klar, wir freuen uns auf die Kreisliga A!“

Volle Kontinuität im Kader und Gespräche mit externen Kräften

Während die Vorfreude auf die kommenden Feierlichkeiten wächst, laufen im Hintergrund bereits die personellen Planungen für die veränderten Bedingungen in der neuen Umgebung. Dabei kann der Verein auf ein stabiles Fundament setzen, da das Gesicht der Mannschaft im Kern unverändert bleibt, während punktuelle Verstärkungen geprüft werden. „Wir werden, wie die Jahre davor auch, komplett zusammenbleiben. Aktuell gibt es noch Gespräche mit 4 externen Spielern, es ist aber noch nichts Finales“, sagt Marcel Mensch.

Mit Realismus und festem Glauben an den Klassenerhalt

Für die künftige Saison 2026/2027 bleibt die Zielsetzung des Aufsteigers trotz aller berechtigten Euphoriewellen von großer Sachlichkeit und sportlicher Demut geprägt. In der Kreisliga A hängen die Trauben ungleich höher, weshalb sich die Mannschaft primär stabilisieren möchte. Marcel Mensch gibt daher eine klare und bodenständige Marschroute für die Zukunft aus: „Als Aufsteiger heißt es immer erst mal, die Liga zu halten, und das wird auch unser Ziel sein. Daran glaube ich fest.“