Am Montag fordert der FC Süd den VfL Jüchen im Pokalfinale (mit Video)

Es ist schon eine ganz besondere Geschichte, die der VfL Jüchen-Garzweiler im Kreispokal Grevenbroich-Neuss geschrieben hat - und es immer noch tut. Denn in der Tat hat der Landesligist, der am vorigen Sonntag nach dem Sieg im Topspiel gegen den FC Kosova Düsseldorf wieder die Tabellenführung der Gruppe 1 übernommen hat, seit vier Jahren im Kreispokal keine Partie verloren. Heißt konkret: Wenn es auch am Ostermontag in der Grevenbroicher Südstadt im Finale gegen den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd zu einem Sieg reicht, so wäre es der vierte Kreispokalsieg in Folge für die Jüchener. Eine Serie, mit der so am Niederrhein aktuell niemand mithalten kann.

Für den neuen Trainer Daniel Klinger wäre es in der Tat der erste Titel in Verantwortung, übernahm er den Posten doch erst vor zwei Wochen von Marcel Winkens. Nun muss er also nicht nur den Aufstieg in die Oberliga möglichst noch ins Ziel bringen, sondern auch neuerlich den Kreispokal, an den sich das Jüchener Publikum fast schon ein wenig gewöhnt hat.

Für Euch geben nun beide Trainer ein Statement im Video ab, um Euch noch ein wenig mehr Lust auf das Finale am Ostermontag in der Grevenbroicher Südstadt zu machen. Klinger äußerte sich dazu im Gespräch mit dem Kreisvorsitzenden Dirk Gärtner am Sonntag nach dem Sieg gegen Kosova, noch ein wenig unter dem Eindruck dieser sehr starken, aber auch nervenaufreibenden Partie. Und auch vom 1. FC Grevenbroich-Süd haben wir ein Video erhalten, in dem sich Trainer Botan Melik selbstbewusst zeigt, der Serie der Jüchener ein Ende bereiten zu können.