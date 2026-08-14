 2026-08-13T12:20:01.944Z

Pokal

Am Montag: Auslosungen in vier Pokalwettbewerben

Vorrunde und 1.Runde in der „Coupe de Luxembourg“, Vorrunden im Pokal der Frauen und Herren-Reserven sowie im Futsal

von Paul Krier · Heute, 12:43 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Paul Krier

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Am kommenden Montag, den 17.August werden ab 17:30 Uhr am Sitz der FLF in Monnerich die ersten Runden vier verschiedener Pokalwettbewerbe ausgelost. In der „Coupe de Luxembourg“ werden sowohl die Vorrunde als auch die 1.Hauptrunde gezogen.

Weiter werden die Vorrunden der „Coupe des Seniors Réserves“, der „Coupe des Dames“ und der „Coupe Futsal“ ausgelost. Die Ergebnisse der Ziehungen werden wir am Montag auf FuPa veröffentlichen.