Am Montag: Auslosungen in vier Pokalwettbewerben

Symbolbild – Foto: Paul Krier

Am kommenden Montag, den 17.August werden ab 17:30 Uhr am Sitz der FLF in Monnerich die ersten Runden vier verschiedener Pokalwettbewerbe ausgelost. In der „Coupe de Luxembourg“ werden sowohl die Vorrunde als auch die 1.Hauptrunde gezogen.

Weiter werden die Vorrunden der „Coupe des Seniors Réserves“, der „Coupe des Dames“ und der „Coupe Futsal“ ausgelost. Die Ergebnisse der Ziehungen werden wir am Montag auf FuPa veröffentlichen.