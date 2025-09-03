 2025-09-03T11:53:45.970Z

Pokal
Aspelt gastiert in Beckerich
Aspelt gastiert in Beckerich – Foto: Arend F.

Am Mittwochabend: Auftakt der Pokalsaison

Vorrunde und ein Spiel der 1.Runde der Coupe de Luxembourg

Verlinkte Inhalte

Coupe de Luxembourg
Erpeldingen
Union 05
Mensdorf
Harlingen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.

Am Mittwochabend wird die Vorrunde der „Coupe de Luxembourg“ mit vier Partien ausgetragen, zudem wurde eine Erstrundenbegegnung vorverlegt: Harlingen (D2) tritt dabei in Mensdorf (D1) an und nicht wie ursprünglich ausgelost zuhause gegen den FC Syra. Dieses Spiel könnte aufgrund des spielerischen Potenzials beider Teams durchaus ansehnlich werden.

Beckerich (D3) empfängt in der Vorrunde seinen Ligakonkurrenten aus der vergangenen Saison, Aspelt (D2). Für die Red Boys steht dabei noch eine Revanche offen, verlor man doch die beiden letzten Spiele gegen den FCB. Mit Reisdorf (D3) und Erpeldingen (D2) stehen sich zwei Absteiger der Spielzeit 24-25 gegenüber. Der FC 72 wird dabei favorisiert sein. Reisdorf weicht für dieses Heimspiel nach Gilsdorf aus.

Weiter kommt es zu zwei Liga-Duellen: Grevels (D3) trifft auf ein Wilwerwiltz (D3), das für die erst am Wochenende des 14.September beginnende Meisterschaft stark aufgerüstet hat und somit über die etwas besseren Karten verfügen dürfte. Mit Gasperich und Kayl-Tetingen messen sich zwei Teams aus dem 2.Bezirk der 2.Division, die sich in der Liga erst Mitte November wiedersehen werden. Am „Millewee“ kann man sich ein offenes Pokalspiel erwarten.

Vorrunde

Heute, 20:00 Uhr
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
FC Red Boys Uespelt
FC Red Boys UespeltUespelt
20:00

Heute, 20:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
FC 72 Erpeldingen
FC 72 ErpeldingenErpeldingen
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
FC Tricolore Gasperich
FC Tricolore GasperichGasperich
Union 05 Kayl-Tetingen
Union 05 Kayl-TetingenUnion 05
20:00

1.Runde

Heute, 20:00 Uhr
FC Syra Mensdorf
FC Syra MensdorfMensdorf
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
20:00live

__________________

Hinweis

Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt sowie im Falle toller, lustiger Ticker-Passagen die Möglichkeit einer persönlichen Vorstellung des Ticker-Betreibers hier auf FuPa Luxemburg! (Beispiel hier)

Aufrufe: 03.9.2025, 13:37 Uhr
Paul KrierAutor