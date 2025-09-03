Am Mittwochabend: Auftakt der Pokalsaison

Am Mittwochabend wird die Vorrunde der „Coupe de Luxembourg“ mit vier Partien ausgetragen, zudem wurde eine Erstrundenbegegnung vorverlegt: Harlingen (D2) tritt dabei in Mensdorf (D1) an und nicht wie ursprünglich ausgelost zuhause gegen den FC Syra. Dieses Spiel könnte aufgrund des spielerischen Potenzials beider Teams durchaus ansehnlich werden.

Beckerich (D3) empfängt in der Vorrunde seinen Ligakonkurrenten aus der vergangenen Saison, Aspelt (D2). Für die Red Boys steht dabei noch eine Revanche offen, verlor man doch die beiden letzten Spiele gegen den FCB. Mit Reisdorf (D3) und Erpeldingen (D2) stehen sich zwei Absteiger der Spielzeit 24-25 gegenüber. Der FC 72 wird dabei favorisiert sein. Reisdorf weicht für dieses Heimspiel nach Gilsdorf aus.