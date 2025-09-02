Am Mittwoch kommt der 1. FC Köln zum Uhlenkrug

Rund um den 1. FC Köln herrscht zurzeit eine riesige Euphorie, denn die „Geißböcke“ stiegen im Sommer wieder in die erste Bundesliga auf und konnten dort beide bisher ausgetragenen Partien gewinnen. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen stehen die Kölner natürlich glänzend da. Hinzu kommt, dass der „EffZeh“ die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht hat und dort nun zuhause auf den FC Bayern München treffen wird. Trainiert wird der 1. FC Köln von Lukas Kwasniok, der die Mannschaft im Sommer übernommen hat und zuvor vier Jahre lang Trainer beim SC Paderborn war.

ETB-Coach Dennis Czayka meint zum Jubiläumsspiel gegen den Bundesligisten: „Die Partie gegen den 1. FC Köln ist ein tolles Event für alle Beteiligten. Wir wollen einfach das Spiel und die Atmosphäre genießen. Wir möchten uns vernünftig präsentieren und wieder achtbar aus der Affäre ziehen, so wie wir das gegen RWE auch getan haben. So werden wir in das Spiel gegen den FC hineingehen.“