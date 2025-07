Am Mittwoch geht`s los: Die Termine der 32 Pokalspiele im Überblick

Am kommenden Wochenende beginnt im Verbandsbereich die Spielzeit 2025/26. In den beiden Bayernligen und den fünf Landesligen geht`s wieder um Punkte! Parallel dazu geht aber auch rund um das Wochenende des 19. und 20. Juli die erste Runde des Bayerischen Totopokals mit insgesamt 32 Partien über die Bühne. Los geht`s bereits am Mittwochabend. Wir haben für euch die Termine in der Übersicht: