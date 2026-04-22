Am Mittwoch: ETSV empfängt Vorwärts/Wacker, Paloma muss nach Niendorf

Ein wichtiges Lebenszeichen sendet FC Türkiye Wilhelmsburg im Tabellenkeller. Nach dem Rückstand durch Osman Güraltunkeser (47.) drehte Türkiye die Partie durch Sorato Izumi (54.) und Metekaan Yilmaz (75.). Trotz zweier Platzverweise in der Schlussphase (Gelb-Rot für Arnold Asenso Hoeling, Rot für Noah-Ali Musse Osman) brachte Türkiye den Sieg über die Zeit. Mit nun 22 Punkten bleibt der Abstand zum rettenden Ufer zwar deutlich, doch der Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten hat Gewicht. Süderelbe verharrt im Mittelfeld.

USC Paloma wird seiner Favoritenrolle gerecht und sichert sich drei wichtige Punkte gegen SV Halstenbek-Rellingen. Die Gäste gingen zunächst in Führung (28.), doch Yannick Albrecht glich noch vor der Pause aus (40.). Direkt nach Wiederbeginn sorgte Nick Leptien mit dem 2:1 (46.) für die Entscheidung. Paloma steht damit bei 51 Punkten und festigt Rang fünf. Halstenbek-Rellingen bleibt abgeschlagen auf einem Abstiegsplatz.

In der Oberliga Hamburg setzen sich Eimsbütteler TV, ETSV Hamburg und TuS Dassendorf weiter ab, während FC Türkiye Wilhelmsburg im Keller wichtige Punkte holt und USC Paloma Rang fünf festigt. Das war Spieltag 31 - der auch eine Kuriosität zu bieten hatte:

Eine klare Angelegenheit war das Duell zwischen ETSV Hamburg und FK Nikola Tesla. Angeführt von einem überragenden Erolind Krasniqi, der dreifach traf (17., 68., 78.), ließ der Tabellenzweite keine Zweifel aufkommen. Auch Luis Jahraus schnürte einen Doppelpack (37., 48.), Muhamed Ajruli setzte den Schlusspunkt (90.). Mit nun 100 erzielten Treffern unterstreicht der ETSV seine Offensivstärke und bleibt erster Verfolger von Tabellenführer ETV.

________________ Eimsbütteler TV besteht beim Niendorfer TSV

Der Eimsbütteler TV erledigt seine Pflichtaufgabe beim Niendorfer TSV, wenn auch knapp. Max-Adrian Donel Mbodje (39.) und Jon Willem Pauli (54.) brachten den Spitzenreiter in Führung. Der späte Treffer von Arda Köse (90.) kam zu spät, um die Partie noch zu drehen. Mit 71 Punkten behauptet der ETV die Tabellenführung und hält den Vorsprung auf den ETSV stabil.

Im Duell zweier Teams aus unterschiedlichen Tabellenregionen setzte sich SC Vorwärts/Wacker Billstedt souverän gegen Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme durch. Oliver Eugene Doege (9.) und Alamsa Lama Cone (27.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Billstedt verbessert sich auf 37 Punkte und behauptet sich im gesicherten Mittelfeld, während Curslack weiterhin abgeschlagen bleibt.

Im Topspiel des Spieltags behielt TuS Dassendorf in TSV Sasel die Oberhand - allerdings mit Mühe. Sven Möller brachte die Gäste in der 37. Minute in Führung, doch Sasel antwortete postwendend mit dem Ausgleich (39.). Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe Fabian Friedemann Graudenz in der 87. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Dassendorf bleibt damit bei 64 Punkten und hält den Anschluss an die Spitze, während Sasel im Tabellenmittelfeld verharrt.

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Wichtiger Sieg für Harksheide

Für TuRa Harksheide war dieses Heimspiel von erheblicher Bedeutung - und die Mannschaft nutzte die Chance. Mit dem 2:1 gegen HEBC Hamburg verbessert sich Harksheide auf 36 Punkte und vergrößert den Abstand auf die gefährdete Zone. Gleichzeitig rückt der Sieger näher an das breite Mittelfeld heran, in dem zwischen Rang neun und Rang 14 weiterhin vieles eng beieinanderliegt. Die Gastgeber gingen durch Mohamed Khalil in der 13. Minute in Führung. Der Treffer gab Harksheide eine gute Ausgangslage, doch der HEBC Hamburg fand noch im ersten Durchgang die passende Antwort: Moses Magens glich in der 23. Minute zum 1:1 aus. Damit blieb die Partie lange offen, ehe Falk Satoshi Schmidt in der 62. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Für Harksheide ist dieser Sieg auch deshalb wertvoll, weil die Mannschaft nun bei 30 absolvierten Spielen auf 36 Punkte kommt und sich etwas Luft verschafft. Der HEBC bleibt dagegen bei 38 Zählern stehen. Damit verpassten die Hamburger die Gelegenheit, sich im engen Mittelfeld weiter nach vorne zu schieben und den Abstand zu Teams wie FC Süderelbe oder dem oberen Mittelfeld zu verkürzen. Harksheide wiederum kann mit dem Erfolg deutlich entspannter auf die Schlussphase der Saison blicken, auch wenn die Tordifferenz von minus 33 zeigt, dass die Lage trotz des Sieges nicht komplett beruhigt ist. ________________ Last-Minute-Ausgleich von Vicky