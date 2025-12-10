 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Spielabsagen und -verlegungen am Mittwoch
Spielabsagen und -verlegungen am Mittwoch – Foto: Fred Di Biase

Am Mittwoch: Absagen und Spielverlegungen - UPDATE

Zwei Partien abgesagt, zwei auf einen anderen Platz verlegt

// Update 10.12.2025, 16:55 Uhr //

Abgesagt

Wie aus dem Extranet der FLF hervorgeht sowie FuPa gegenüber mitgeteilt wurde, mussten drei der für den Mittwochabend angesetzten Nachholspiele aufgrund unbespielbarer Plätze erneut abgesagt werden. Neuer Spieltermin für die Begegnungen in der Ehrenpromotion ist der 8.Februar, die Partie in der 2.Division soll am 22.Februar kommenden Jahres nachgeholt werden.

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr
FC Marisca Mersch
FC Marisca MerschMersch
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
16:00live

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr
FC Etzella Ettelbrück
FC Etzella EttelbrückEtzella
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
16:00live

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
16:00

Auf einen anderen Platz verlegt

Die 1.Herren aus Bastendorf weichen für ihr letztes Spiel vor der Winterpause gegen die Alliance Äischdall nach Vianden aus, die 1.Frauen des SC Ell haben ihr Heimspiel gegen Bettemburg nach Beckerich verlegt.

Heute, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
20:00live

Heute, 20:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
20:00live

Paul KrierAutor