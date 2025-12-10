Am Mittwoch: Absagen und Spielverlegungen - UPDATE

Wie aus dem Extranet der FLF hervorgeht sowie FuPa gegenüber mitgeteilt wurde, mussten drei der für den Mittwochabend angesetzten Nachholspiele aufgrund unbespielbarer Plätze erneut abgesagt werden. Neuer Spieltermin für die Begegnungen in der Ehrenpromotion ist der 8.Februar, die Partie in der 2.Division soll am 22.Februar kommenden Jahres nachgeholt werden.

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr FC Marisca Mersch Mersch FC Wiltz 71 Wiltz 16:00 live PUSH

So., 08.02.2026, 16:00 Uhr FC Etzella Ettelbrück Etzella SC Bettemburg Bettemburg 16:00 live PUSH

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr FC Minière Lasauvage Lasauvage Étoile Sportive Küntzig Küntzig 16:00 PUSH