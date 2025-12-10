Am Mittwoch: Absagen und Spielverlegungen

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Abgesagt
Wie aus dem Extranet der FLF hervorgeht sowie FuPa gegenüber mitgeteilt wurde, mussten zwei der für den Mittwochabend angesetzten Nachholspiele aufgrund unbespielbarer Plätze erneut abgesagt werden. Es handelt sich dabei um folgende Partien:
Auf einen anderen Platz verlegt
Die 1.Herren aus Bastendorf weichen für ihr letztes Spiel vor der Winterpause gegen die Alliance Äischdall nach Vianden aus, die 1.Frauen des SC Ell haben ihr Heimspiel gegen Bettemburg nach Beckerich verlegt.