"Am meisten freuen wir uns auf die Wolfsburger Stadtduelle"

Noch etwa eine Woche bis zum Ligastart in den Bezirksligen Braunschweigs. Noch einmal Zeit für die Vereine ein kleines Fazit zur letzten Saison zu ziehen und auf die kommende Saison zu blicken mit dem FuPa-Sommercheck. Dieses mal gab uns Cheftrainer Cedric Wienhold vom VfB Fallersleben II Auskunft.

Wienhold: Grundsätzlich sind wir mit der vergangenen Saison zufrieden. Unser großes Ziel als Aufsteiger war der Klassenerhalt – und den haben wir erreicht. Besonders erfreulich war, dass sich die Mannschaft im Laufe der Saison kontinuierlich weiterentwickelt hat. Vor allem in der Rückrunde haben wir deutlich stabiler und konstanter gespielt als noch in der Hinrunde. Natürlich wären aus unserer Sicht an der einen oder anderen Stelle noch ein paar Punkte mehr möglich gewesen. Am Ende hatten wir jedoch einen Vorsprung von 15 Punkten auf einen Abstiegsplatz. Deshalb können wir mit der Saison insgesamt sehr zufrieden sein.

Wienhold: Unsere Vorbereitung hat am 30. Juni begonnen. Ein besonderes Highlight war sicherlich für Max Mohnke und Philipp Meusel die Teilnahme am Auswahlspiel gegen den VfL Wolfsburg. Als Mannschaft freuen wir uns außerdem auf unser Trainingslager, das am 7. August beginnt und über das Wochenende stattfindet. Den Abschluss der Vorbereitung bildet am Sonntag das Testspiel gegen den ETSV. Da unser erstes Ligaspiel gegen Lupo II verlegt wurde, können wir die zusätzliche Zeit noch einmal intensiv für die Vorbereitung nutzen.



3.⁠ ⁠Gibt es personelle Veränderungen bei euch im Team?

Wienhold: Ja, bei uns hat sich personell einiges getan. Insgesamt haben uns rund zehn Spieler verlassen – einige haben sich für eine neue sportliche Herausforderung entschieden, andere ihre Laufbahn beendet. Für uns war das der richtige Zeitpunkt, den Kader weiter zu verjüngen. Deshalb haben wir acht Spieler aus der eigenen U19 in den Herrenbereich übernommen. Zusätzlich konnten wir mit Aythami Gracia Prestel einen externen Neuzugang von der U19 von Lupo/Martini verpflichten. Er hat bereits eine Vergangenheit beim VfB und passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu unserer Mannschaft. Zudem konnte er in der vergangenen Saison bereits Erfahrungen in der Bezirksliga und Oberliga sammeln



4.⁠ ⁠Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Wienhold: Unsere Zielsetzung ist ähnlich wie im vergangenen Jahr. Mit einem Altersdurchschnitt von gerade einmal 21 Jahren liegt unser Fokus zunächst darauf, den Klassenerhalt möglichst frühzeitig zu sichern. Wir sind überzeugt, dass wir erneut eine spielerisch starke Mannschaft haben und trauen uns fußballerisch durchaus eine Platzierung zwischen Rang fünf und acht zu. Gleichzeitig wissen wir aber auch aus der vergangenen Saison, dass wir unsere Naivität weiter ablegen müssen. In der Bezirksliga werden Fehler deutlich konsequenter bestraft als im Jugendbereich. Deshalb müssen wir noch konsequenter auftreten, unsere Fehlerquote gering halten und die Chancen, die sich uns bieten, besser nutzen.



5.⁠ ⁠Auf was freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten?

Wienhold: Am meisten freuen wir uns auf die Wolfsburger Stadtduelle. In diesen Spielen ist meistens eine besondere Atmosphäre, weil viele Zuschauer kommen und immer einiges los ist. Umso schöner ist es, dass unsere ersten vier Ligaspiele direkt gegen Wolfsburger Mannschaften stattfinden. Außerdem freuen wir uns immer auf das Auswärtsspiel in Hankensbüttel. Dort gibt es aus unserer Sicht mit die besten Bedingungen der Bezirksliga – sowohl der Platz als auch das gesamte Umfeld sind hervorragend. Man fährt dort einfach gerne hin, auch wenn die Spiele dort sportlich immer eine große Herausforderung sind.

Zum Instagram vom VfB Fallersleben II: https://www.instagram.com/vfbfallersleben_2.herren/